Pe teritoriul raionului Ungheni, în perioada februarie – martie, au fost descoperite trei muniții neexplodate, care datează de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Cel mai recent caz a avut loc pe 21 martie, în apropiere de satul Buzduganii de Jos.

Potrivit lui Ivan Borș, specialist serviciul protecție civilă la Direcția Situații Excepționale Ungheni, muniția a fost depistată de niște tineri care se plimbau pe malul râului Prut și au observat obiectul. Celelalte cazuri s-au întâmplat în Agronomovca și Curtoaia, în februarie, în timpul lucrărilor agricole.

În toate trei cazuri, persoanele care au dat de aceste corpuri explozive au anunțat poliția și pompierii. Acestea au fost păzite de către polițiști până la venirea angajaților Batalionului de geniu al Ministerului Apărării, care au asigurat transportarea şi distrugerea lor.

Pompierii atenționează, la descoperirea unei astfel de muniţii să nu le atingem, lovim sau mișcăm, să nu le introducem în foc sau să demontăm focoasele. Copiii nu trebuie să se joace cu aceste obiecte periculoase și acestea nu trebuie aduse acasă, în încăperi. Când sunt executate săpături şi se depistează muniţii neexplodate, se sistează imediat lucrările, se îndepărtează întregul personal din zona periculoasă şi se anunţă imediat organele de intervenţie (Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Poliţia, Batalionul de geniu), la numerele de telefoane: 901, 023622101, 0236902, 023622323.

