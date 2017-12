Ne-au poftit la iarmaroc



Copiii de la grădinița „Steluța” au invitat unghenenii la un iarmaroc deosebit de Crăciun. Atmosfera era prietenoasă, micuții zâmbeau fericiți și făceau cumpărături ca la un iarmaroc adevărat, oaspeți de seamă, pe mese puteai vedea bucate preparate din produse ecologice și lucrări hand made originale. Nina Grădinaru, metodista instituției, ne spune că evenimentul este la a doua ediție. „Scopul nostru a fost să aducem comunitatea în grădiniță pentru a ne promova imaginea și să facem educație economică copiilor”, adaugă interlocutoarea. Din banii colectați la eveniment administrația instituției preșcolare va instala teracotă pe scări.

La o masă am găsit-o pe Lilia Covaliov, educatoarea copiilor care ne-au și invitat la iarmaroc. Urna de donații improvizată dintr-un borcan de 3 litri era practic plină și asta în doar câteva minute se întâmplase. Cum i-a reușit succesul? Ne spune că împreună cu părinții au confecționat jucării pentru brad și bucate delicioase care au făcut cu ochiul vizitatorilor. Elena, mama unui copil, adaugă că atmosfera de la iarmaroc e foarte frumoasă: „Sunt mai mulți oaspeți la ediția curentă, dar explicația e că în acest an e mai cald afară”. La o altă masă era un coș plin cu punguțe cu design ingenios. Ce era în ele că micuții dădeau iama? Floricele din porumb. Vânzătoarea ne-a spus că pentru a umple cei trei saci, care se asemănau cu cel al Moșului, cu punguțele cu floricele de porumb au ostenit o zi întreagă. Efortul a fost răsplătit pe măsură, fiind cumpărat ca pâinea caldă. Privirea ne-a fost atrasă de o altă masă. Aici, la mare căutare erau lucrările confecționate manual de educatoarea Elena Gurghiș împreună cu micuții din grupa sa. Oaspeți de seamă vor prelua din experiență

După cum am menționat mai sus, la iarmarocul copiilor au fost și oaspeți de seamă, tocmai de la grădinița nr. 25 cu program prelungit din Iași, România. Cadrele didactice ieșene, 7 la număr, s-au declarat încântate de programul artistic prezentat în debutul evenimentului cu tentă de sărbătoare, iar experiența organizării unui iarmaroc, unde sunt invitați și alți reprezentanți ai comunității, îl vor prelua și ei.

Liliana Aioanei, directoarea instituției din Iași, ne-a spus că sunt pentru prima dată la Ungheni: „Avem un parteneriat de anul trecut, dar acum s-a extins. În 2016 a fost la nivel de grupă, iar în prezent – la nivel de instituție. Suntem foarte impresionați de grădiniță și de tot ce se întâmplă aici. Noi urmărim pe internet activitățile grădiniței „Steluța” și vreau să vă spun că sunt extraordinare. Din păcate, noi nu reușim să facem așa lucruri frumoase. Am văzut că sunt profesori speciali de muzică care fac activități cu copiii. La noi este doar opțional și se întâmplă asemenea evenimente mult mai rar”.

Relația de parteneriat cu grădinița din Ungheni a stabilit-o o educatoare din cadrul grădiniței nr. 25 din Iași, care vine de câțiva ani la Ungheni. Ea realizează anumite proiecte pe altă filieră, face voluntariat și o prietenă de-a ei, pe care am și cunoscut-o astăzi și care are copii aici, la grădiniță, a invitat-o să vadă instituția, care i-a plăcut. ”Astfel, anul trecut am încheiat un acord de colaborare între două grupe, am făcut schimb de lucrări confecționate de copii, apoi am organizat o expoziție de fotografii și anul acesta am extins parteneriatul la nivel de instituție. Prima etapă a colaborării noastre este schimbul de experiență. Noi îi așteptăm la primăvară să vină la noi”, ne mai spune Liliana Aioanei.

Cu jucăriile procurate aici oaspeții din România vor împodobi un brăduț, iar cu celalalte suveniruri și pozele de la eveniment vor amenaja un colțișor cu mențiunea că sunt confecționate de copiii din Ungheni.

