Mă tot întreb mereu de ce oamenii nu vin la evenimentele culturale și rămân nedumerită de fiecare dată de atitudinea lor referitor la cultură. Toți, sau majoritatea, se plâng că nu se fac concerte în satele Moldovei, că nu au cluburi în localitățile lor. Dar cum poate exista o astfel de cerință, dacă ei nu vin la evenimentele culturale desfășurate la ei în localitate? Uitați-vă: zilele trecute am fost la Festivalul de muzică și dans popular „Drăgaica” desfășurat în satul Pârlița. Un eveniment deosebit, un eveniment care i-a costat nervi pe organizatori, dar și resurse financiare. Să faci un eveniment cultural la noi în țară nu e simplu.

Și atunci te aștepți ca eforturile depuse de către organizatori să fie răsplătite cu prezența celui pentru care au trudit zile și nopți, adică a spectatorului. Dar, nu prea s-au bătut la ușa sălii de festivități spectatorii. La un moment dat, am avut impresia că vor fi doar organizatorii și participanții în sala cu 400 de locuri. Pe la mijlocul evenimentului mi-am aruncat privirea în jur și am văzut că erau vreo 200 de oameni.

De ce, oameni buni, vă plângeți, de ce vă lamentați că nu există cultură în mica noastră țară? Voi nu veniți măcar să vă aplaudați copiii, care fac parte dintr-un ansamblu de dansuri și organizează un festival al lor o dată la doi ani. Dar ce să mai zicem de evenimente săptămânale culturale…

Nu vreau să-mi închipui ce public ar fi la o lansare de carte sau o expoziție de pictură într-o localitate rurală. Oare chiar suntem atât de săraci sufletește? Oare chiar ne lăsăm copleșiți de situația precară din țară? Am ajuns oare că pentru noi contează mai mult o telenovelă (prefer, totuși, să cred că s-au uitat la telenovelă decât că au stat prin barurile din localitate, dar să recunoaștem că majoritatea moldovenilor prea mult stau în aceste localuri) decât un eveniment cultural, care se petrece în localitatea ta?

