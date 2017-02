Nicolae Gaiduc, biatlonistul care duce faima Ungheniului



Tweet



Tweet

Cu câțiva ani în urmă scriam despre frații Sergiu și Nicolae Gaiduc, ambii pasionați de atletism. Sergiu, candidat în maeștri ai sportului, campion al Republicii Moldova la atletism, își dorea mult ca fratele său mai mic nu doar că îi continue calea, dar să atingă performanțe în alt gen de sport, care combină stilul liber de a schia cu tragerea în țintă. Cu alte cuvinte, Nicolae visa la biatlon. Cu răbdare, multe antrenamente și voință, iată că dorința lui s-a îndeplinit. Ba mai mult, începând cu 2011 face parte din lotul național al Federației de Biatlon din Moldova, recent a revenit de la Campionatul deschis al Europei, organizat în Polonia. Fost elev la liceul „Mihai Eminescu”, în prezent este student la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Ultima dată a revenit acasă în luna noiembrie a anului trecut, fiind unul dintre participanții la Cursa internațională de alergări pe șosea. Valentin Baran, directorul Școlii de Sport pentru Copii și Juniori din Ungheni, își amintește vag despre acest tânăr, mai ales că în instituția dată nu există o astfel de secție sportivă. O secție de biatlon urma să fie deschisă în toamna anului trecut la Școala Raională de Sport a Ministerului Educației.

Anul 2016 a fost unul productiv pentru Nicolae, iar în prezent sportivul se află în orașul Osrblie, Slovacia, unde participă la cea de-a șasea etapă a Cupei Uniunii Internaționale de Biatlon (IBU), evoluând la o singură probă. Datorită supravegherii zilnice a antrenorilor săi, Nadejda și Petru Bria, a reușit să devină membru al lotului național și să participe la mai multe competiții de talie internațională. Sezonul sportiv pentru Nicolae, ca, de altfel, pentru întreaga echipă, din care fac parte 5 juniori și tot atâția seniori, a început încă în luna noiembrie, când pentru două săptămâni a fost la cantonament în regiunea Tiumeni (Rusia). Apoi a participat la mai multe concursuri sportive desfășurate în România, Italia, Austria, Slovenia. Anume la competițiile din Slovenia s-a clasat pe locul III, la individual.

Nicolae spune că pentru a te prezenta la competiții nu este suficient să ai o bună pregătire fizică, dar și echipament corespunzător, care nu este deloc ieftin. Sportivul zice că doar o pereche de schiuri costă până la 2500 de euro, pentru care trebuie să procuri și o soluție care conține parafină pentru prelucrarea lor. Intuim, că la fel, nu costă puțin. Arma, desigur, iarăși este un lux, căci prețul ei începe de la 1500 de euro. Totuși, dânsul consideră că biatlonul nu doar este interesant, dar și spectaculos, căci îmbini practic două probe sportive. Ca fiecare sportiv își dorește să participe la Jocurile Olimpice și nu neapărat în sportul de iarnă.

„Sunt fericit că am reușit în acest sezon să mă calific pentru competițiile următoare, sunt fericit că până acum am înregistrat rezultate bune la competițiile europene, sunt fericit că mă simt mai sigur pe schiuri, mi-am perfectat tehnica tragerii cu arma în țintă, deci cresc, voi avea și rezultate bune”, spune cu mândrie Nicolae.

Întrebat la care dintre biatloniștii cunoscuți ar vrea să se alinieze, dânsul a spus că de la unii ar vrea să învețe tehnica tragerii, de la alții – rezistența și voința, de la ai treilea – ambiția. A numit și câteva nume cunoscute în lumea biatlonului: Anton Șipulin (Rusia), Emil Svendsen (Norvegia), Daria Domraceva (Belarusi) ș. a.

Urmează să îi dorim succes lui Nicolae, doar în luna martie va participa la Campionatul mondial de schi fond care se va desfășura în orașul Lahti (Finlanda).

You can leave a response , or trackback from your own site.