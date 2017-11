Nimic nou sub soare



Tweet



Tweet

Unii folosesc criminalii pentru a ataca, alții pentru a se apăra. Unii promit multe, alții îi cred. Unii fură, alții plătesc. Unii pentru fapte minore sunt duși la închisoare, alții pentru fapte majore sunt lăsați să se plimbe în libertate. Unii îmbogățesc, alții sărăcesc. Unii sunt hoți, alții li se închină. Unii huzuresc în palate, alții își duc traiul de azi pe mâine în cotețe. Unii privatizează, alții naționalizează. Unii rămân, alții pleacă. Unii adună milioane, alții nu au bănuți în buzunare. Unii înjură, alții iau apă în gură. Unii se ridică, alții cad. Unii în picioare, alții în genunchi. Unii sunt unioniști, alții stataliști. Unii serbează pe nou, alții pe vechi. Unii spre est, alții spre vest. Unii dezbină, alții stăpânesc…

…Și nimic nou sub soare!

You can leave a response , or trackback from your own site.