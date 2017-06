Nimic nou sub soare…



Dosare penale în serie, arestări televizate în grup, scurgere de informații din anchetele penale, sondaje peste sondaje care lustruiesc imaginea unor anumiți demnitari, revenirea la guvernare a foștilor funcționari care au luptat împotriva independenței Republicii Moldova, împotriva limbii române și a neamului românesc, oprirea trenurilor și autobuzelor pentru limitarea circulației libere a cetățenilor cum se întâmpla odinioară, inițierea unor discuții inutile și sterile asupra problemelor ce nu țin de îmbunătățirea vieții cetățenilor, eradicarea sărăciei, lupta împotriva corupției și cumătrismului în politică și structurile de stat… Șirul evenimentelor și fenomenelor create de cele mai multe ori artificial poate fi continuat la nesfârșit. Dar unde-i miliardul dispărut și cine l-a furat?

