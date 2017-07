Noi, cei care facem ziarul ”UNGHIUL”



Astăzi se împlinesc 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului ”Unghiul”. Echipa redacțională își felicită cititorii, pe toți cei care într-un fel sau altul au sprijinit ziarul în decursul acestei perioade. Împreună am fost 20 de ani, împreună să fim încă mulți-mulți ani înainte.

