Jucătorii de dame de la Școala de Sport raională Ungheni s-au întors victorioși de la un turneu republican, care a avut loc în orașul Soroca. Șapte participanți din cei opt au obținut locuri de frunte: trei medalii de aur, două de argint și două de bronz. Jocurile au fost disputate la diferite categorii de vârstă – până la 10, 13 și 16 ani.

Antrenorul Igor Rotaru e mulțumit de prestația elevilor săi: „Au demonstrat jocuri interesante, captivante. Mă bucur pentru succesul lor”. Cei care au obținut medalia de aur au fost frații Cristina și Dumitru Cușnir din Ungheni, Ariana Coptu, Bumbăta. Dânsa a disputat meciuri cu 12 jucători, înregistrând o victorie absolută. Pe locul II s-au plasat surorile Diana și Victoria Florea din Bumbăta. Cei care s-au învrednicit de locul III au fost Mihaela Urzică, Alexandru Lincov, ambii din Bumbăta. Totodată antrenorul s-a referit și la un alt jucător, Laurențiu Pădure din Ungheni, care s-a plasat pe locul V, iar antrenorul crede că el se va descurca mai bine la alte turnee și competiții.

Igor Rotaru a ținut să mulțumească părinților elevilor care au fost la turneul din Soroca și Direcției Educație, pentru susținerea oferită.

