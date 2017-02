“Noi putem. Eu pot”



Tweet



Tweet

În acest an, Ziua Mondială de prevenire a cancerului a fost marcată la 4 februarie cu genericul “Noi putem. Eu pot.”, astfel se face apel pentru a studia modul în care fiecare persoană, atât la nivel de colectiv, cât și individual – poate contribui la reducerea poverii cancerului. Această zi a fost o șansă de a reflecta asupra ceea ce putem face, să ne luăm unele angajamente și să acționăm prompt pentru a reduce povara diferitor tipuri de cancer la nivel național. Orice om alege să realizăm, ”Noi Putem. Eu Pot”, să contribuim la prevenirea aceste maladii. Cine suntem noi? Lucrătorii medicali; organizațiile profesionale; mass-media; grupurile de sprijin; angajatori; instituțiile de învățământ etc. Cine sunt eu? Pacient, prieten, îngrijitor; persoană fizică; cadru medical, lider de echipă sau organizație; educator/învățător; În prezent, 8,2 milioane de oameni decedează anual în lume din cauza cancerului, dintre aceştia, 4 milioane decedează prematur (cu vârste între 30 şi 69 de ani). Conform Organizației Mondiale a Sănătății, se estimează o creştere a numărului anual de cazuri cu aproximativ 70% în următorii ani, de la 14 milioane în 2012, la 22 de milioane în următoarele 2 decenii. Cu 3,2 milioane de cazuri noi şi 1,7 milioane de decese anual, cancerul reprezintă a 2-a cauză importantă de morbiditate şi mortalitate în Europa. Deși peste 40% din decesele provocate de cancer pot fi prevenite, cancerul însumează 20% din totalul deceselor în Uniunea Europeană. Cele mai multe decese sunt cauzate de cancerul pulmonar, gastric, de ficat, de colon și sân. Consumul de tutun este cel mai important factor de risc pentru cancer, ceea ce duce la 22% din decesele de cancer total și 71% din decesele de cancer pulmonar la nivel mondial. În Republica Moldova, conform datelor statistice, circa 48000 de persoane trăiesc cu diagnosticul de cancer în prezent, iar peste 6000 de bolnavi decedează anual din această cauză. Bolile oncologice se situează în topul priorităților pentru sistemului național de sănătate, deoarece cancerul constituie cea de-a doua cauză principală a mortalităţii, după maladiile cardiovasculare. Aproximativ 30% din decesele de cancer sunt cauzate de cinci factori de risc principali, care sunt asociați cu comportamentul, cum ar fi: alimentația nesănătoasă, indicele de masă corporală mare, consumul insuficient de fructe și legume, lipsa de activitate fizică, consumul de tutun și consumul nociv de alcool. Fiecare persoană trebuie să-și cunoască propriul corp, să perceapă și să acționeze atunci când organismul „transmite” anumite mesaje. Simpla inspecție exterioară a unei leziuni, excrescențe, apariția unor „semne” care anterior nu existau, modificări de formă sau aspect a unor elemente deja existente, sângerări, scădere nejustificată în greutate, răgușeală persistentă, dureri etc. – toate acestea sunt semne, care trebuie să alarmeze pe fiecare persoană pentru a se adresa la medic pentru un diagnostic mai detaliat. Printre testele de screening se numără următoarele: Pentru cancerul de col uterin: Testul Papanicolau, test gratuit recomandat femeilor sănătoase cu vârsta între 25 – 64 ani, se efectuează de către asistența medicală primară, care vor oferi informații și formulare necesare efectuării acestui test. Pentru cancerul mamar: autoexaminarea sânilor, mamografie. Pentru cancerul colorectal: depistarea hemoragiilor oculte, sigmoidoscopia. Pentru cancer de prostată: determinarea PSA ( Antigen Specific Prostatic) . Pentru cancerul bronho-pulmonar: examinarea radiologică a plămânilor. Pentru melanom malign: dermatoscopia. IMPORTANT! Mai mult de o treime din cancere pot fi prevenite prin adoptarea unor comportamente sănătoase: Nu fumaţi. Nu utilizaţi nici o formă de tutun.

Eliminaţi fumatul acasă. Sprijiniţi politicile în favoarea interzicerii fumatului la locul de muncă.

Luaţi măsuri pentru a avea o greutate corporală sănătoasă.

Fiţi activ fizic în viaţa de zi cu zi. Limitaţi perioadele de timp petrecute stând aşezat.

Adoptaţi o dietă sănătoasă: consumaţi din abundenţă cereale integrale, leguminoase, legume şi fructe; limitaţi alimentele bogate în calorii cu conţinut crescut de grăsimi sau zahăr şi evitaţi băuturile îndulcite; evitaţi carnea prelucrată; limitaţi carnea roşie şi alimentele cu un conţinut ridicat de sare.

În cazul în care consumaţi alcool de orice fel , limitaţi consumul.

Evitaţi expunerea exagerată la soare, în special în cazul copiilor. Utilizaţi produse de protecţie solară. Nu utilizaţi aparate de bronzat.

La locul de muncă, respectaţi instrucţiunile privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru a vă proteja de substanţele cancerigene.

Aflaţi dacă sunteţi expuşi iradierilor cu niveluri ridicate de radon natural în locuinţa Dvs. Luaţi măsuri pentru a reduce nivelurile ridicate de radon.

Pentru femei: alăptarea reduce riscul de cancer al mamei, terapia hormonală de substituţie (THS) creşte riscul apariţiei anumitor tipuri de cancer. Limitaţi utilizarea THS.

Asiguraţi participarea copiilor la programele de vaccinare pentru: hepatita B (pentru nou-născuţi), virusul papiloma uman (HPV) (pentru fete).

Participaţi la programele organizate de screening pentru cancer: colorectal (pentru femei şi bărbaţi), mamar și de col uterin (pentru femei). NOI PUTEM INVINGE CANCERUL!

You can leave a response , or trackback from your own site.