Noroc că girafele nu merg pe străzile Ungheniului



Tweet



Tweet

Locuitorii străzii Alexandru cel Bun din Ungheni sunt îngrijorați de faptul că arborii de pe strada lor au fost curățați în mod barbar. Unul dintre locuitorii vechi ai străzii, Gheorghe, se lamentează că de la teii sădiți de el sub ferestrele casei au fost tăiate ramuri mari, deși acest lucru nu era necesar. Și Maria Țurcanu, locuitoare a cartierului Tineretului, de asemenea se interesează, de ce atât de mult ciopârțesc copacii. Cine a inventat să lase numai vârful, probabil, și acestea sunt standarde europene? Potrivit ei, mai înainte, în timpul verii, puteai merge pe trotuare la umbră, dar de câțiva ani oamenii nu mai au această posibilitate.

Îl întreb pe Nicolae Donici, inginer-șef la ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, unde acum se curăță copacii? Cică, pe strada Crestiuc. Îi taie la fel de sus? Sunt nevoiți, chipurile, pentru că pe străzi merg gredere înalte, tractoare, de exemplu, mașinile „AVE-Ungheni” pentru evacuarea gunoiului, dar din cauza acestor ramuri se sparg geamurile în cabine și în genere aceste crengi creează probleme. Dacă ar fi alte mașini, atunci n-ar fi trebuit să taie ramurile la înălțime. Lucrările vor continua, poate cu excepția stradelelor. Apoi va începe curățatul arborilor.

Pe cei care se plâng el i-ar sfătui să iasă mai bine afară și să adune gunoiul de sub gard pe care l-au aruncat. Interlocutorul a menționat și faptul că pe strada Crestiuc 6 este instalat niște cablu, mașinile cuiva stau acolo cu lunile, e imposibil să te apropii și să tai crengile. Doar ei fac acest lucru pentru oameni, nu pentru sine.

Sau poate ne gândim și la noi? Să tăiem în așa fel, încât să nu mai fie nevoie să ne ocupăm în fiecare an de curățitul de primăvară?

You can leave a response , or trackback from your own site.