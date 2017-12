Noul traseu, pericol real pentru călători



Traseul deschis acum o lună pe sub podul din comuna Zagarancea amenință siguranța călătorilor. Pe lângă șantierul de lucru pe care îl ocolește, drumul recent dat în exploatare pentru cei care circulă în direcția Ungheni-Sculeni se pare că ocolește și siguranța lor. De această părere sunt șoferii microbuzelor, care circulă zilnic pe acel traseu.

Drumul respectiv a fost construit adiacent celui care a existat până acum, dar care a devenit șantier de lucru pentru centura de ocolire a orașului Ungheni din faimosul proiect. Noul traseu se întinde pe o distanță de circa un kilometru, iar la intersecția acestuia cu vechiul traseu formează o pantă abruptă în curbă, foarte periculoasă pe timp de ceață, când vizibilitatea este redusă, și în caz de polei. Un pericol iminent este și un stâlp, situat la 2 metri de partea carosabilă, astfel încât șoferii, care coboară în panta respectivă, într-un moment de neatenție, ar putea intra direct în el.

Acest fapt a fost confirmat într-un oarecare fel și de către unul din specialiștii SA „Drumuri Strășeni”, Vasile Bodrug: „Da, sunt la curent cu situația de pe traseul respectiv, dar vreau să menționez că acesta va fi unul temporar, e o alternativă până când va fi realizat întregul proiect. Începând din luna mai, când vor reîncepe lucrările, acolo nu va mai exista acea pantă, dar va fi un sens giratoriu. Până atunci s-au luat careva măsuri de precauție. A fost angajat un locuitor al satului Zagarancea care a fost asigurat cu material antiderapant ce va fi dispersat pe traseul dat în fiecare zi”.

La celălalt capăt al adevărului sunt șoferii microbuzelor care au cursă pe traseul Ungheni-Sculeni. Ion, șoferul de pe ruta Semeni-Ungheni, spune că până în luna mai, când va continua realizarea proiectului, conducătorii auto sunt puși în situație dificilă. Dacă s-ar întâmpla ceva, singurul vinovat va fi șoferul: „Eu nu știu ce specialist a proiectat panta asta și cine a instalat lumina pe pod, cică, pentru șantierul lor, la șoferi le nimerești direct în ochi. Și mai este o problemă – când cobori panta, ajungi direct într-o groapă, oare nu au găsit o găleată cu piatră să pună acolo. Dimineața este ceață, trebuie să mergem foarte încet, microbuzele sunt încărcate cu pasageri, asta nu e de glumă. Pe ghețuș nici nu vreau să risc să merg pe acolo, nu ne rămâne decât să lăsăm lucrul și să ne facem acolo cort să protestăm”.

Referitor la materialul antiderapant, Vasile, șoferul rutei Petrești-Ungheni, spune că lasă de gândit, întrucât la acest capital mereu s-a făcut economie. Dânsul a discutat personal cu angajatul pentru a dispersarea nisipului cu lopata în fiecare dimineață pe la ora 6, iar acesta i s-ar fi plâns că ar fi certat de șef că cheltuie prea mult nisip. Și șoferul rutei Buciumeni-Ungheni, care ni s-a prezentat cu prenumele Iurie, a comentat situația spunând că stâlpul trebuia mutat mai aproape de calea ferată, iar panta ar fi trebuit să fie mai întinsă, doar aveau unde să o mai lungească. Șoferul a mai relatat faptul că la nici câteva zile de la deschiderea traseului, în panta respectivă s-ar fi produs câteva accidente, ce-i drept, nu majore. Dânsul personal a fost martorul unuia dintre acestea.

Din surse neoficiale, reporterii ziarului au aflat că pe traseul respectiv s-ar fi produs cel puțin 3 accidente la nici o lună de la deschidere. Având în vedere că accidentele nu s-au ales cu victime, șoferii s-ar fi înțeles între ei, iar poliția nu a fost anunțată.

Singurul accident înregistrat a fost pe data de 10 decembrie odată cu prima ninsoare din acest an. Deși ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Lilia Covaliov, spune că acesta s-a soldat doar cu pierderi materiale și nu este atât de însemnat, întrucât astfel de accidente mereu se întâmplă odată cu căderea primei zăpezi, incidentul totuși lasă semne de întrebare. Ce se va întâmpla atunci când condițiile meteo vor fi nefavorabile, cu polei, ceață sau gheață?

