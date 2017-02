Nu ai venit – nu ai credit



Vasile Gorincioi, locuitor al orașului Ungheni, se indignează: de ce băncile nu oferă credite pensionarilor și persoanelor cu dizabilități? Ce lege i-a privat de acest drept?

E clar că băncile nu doresc să riște, dar ar putea face acest lucru în anumite condiții. Doar aceste persoane nu sunt întru totul renegații societății. Iar condițiile ar putea prevedea că pensionarul trebuie să muncească, să aibă un garant în persoana întreprinderii, a unor oameni, creditul să fie acordat pe un anumit termen și o anumită sumă, de exemplu, pe 5 ani până la 30 de mii de lei.

Directoarea filialei Ungheni „VictoriaBank”, Ludmila Corneev, a explicat că fiecare bancă are regulamentul său. Banca respectivă acordă credite persoanelor până la 62 de ani și celor care primesc pensia la bancă, pe card. Numai în acest caz persoana poate solicita un credit. Nu e exclus să fie introduse anumite modificări în legătură cu reforma sistemului de pensii. Totodată, creditul nu poate depăși suma a zece pensii. Dar oricum vor fi analizate veniturile persoanei. Dacă ea are doar o pensie de 1200-1400 lei, despre ce credit poate fi vorba? Aici nu ne referim numai la pensionari și persoanele cu dizabilități, ci și la cele cu venituri mici. Totodată, dânsa a menționat că persoanele cu venituri mici sunt cele mai responsabile când e vorba de rambursarea creditului.

Potrivit lui Vitalie Calchei, directorul filialei „Eximbank – Gruppo Venetto Banca” SA Ungheni, credite se acordă doar persoanelor care au venituri ce le permit să le restituie. Banca nu are dreptul să ia jumătate din venitul omului pentru rambursarea creditului. Se acordă credite reieșind din venitul persoanei fizice, de aceea nu se oferă credite pensionarilor. Mărimea creditului nu e limitată, totul depinde de suma lui – cel puțin 30 de mii de lei – pe care intenționează să o contracteze persoana.

Valeriu Moraru, directorul filialei Ungheni „Moldova-Agroindbank”, spune că există un anumit grup de pensionari cărora li se acordă credite, se ia în calcul venitul lunar, care nu poate fi mai mic de 1700 lei. Dar în majoritatea cazurilor chestiunea se soluționează în mod individual, de aceea că, în conformitate cu politica băncii, există foarte multe condiții pentru diferite categorii de persoane fizice.

Desigur, modalitățile sunt individuale. Cred ca dacă o persoană are pensie mică, ea nu va avea curajul să se ducă la bancă și să solicite un credit. În același timp, pot fi înțelese și băncile: a acorda credite acestor persoane, înseamnă a risca.

