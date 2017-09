Nu e gunoiște, ci un centru de procesare a deșeurilor



Tweet



Tweet

Locuitorii din Florițoaia Veche deja au abordat chestiunea cu privire la plasarea „colectorului interraional de deșeuri”, numit oficial „depozit regional pentru deșeuri”, pe terenurile comunei lor, iar ei nu sunt deloc de acord cu așa ceva. Atunci s-a spus că, consiliul local al comunei nu luase încă o decizie cu privire la alocarea unui teren pentru gunoiul adus din trei raioane. Și acum, au prins a circula zvonuri că pentru acest proiect ar fi repartizat un teren într-o vâlcea în apropiere de ruinele fermei fostului kolhoz „50 de ani ai lui Octombrie” (Cetireni). S-a alocat, mai bine zis, s-a vândut unei persoane care apoi va cere prețuri triple pentru acest teren. Și drumul de la Bahmut prin Rădenii Vechi, Alexeevca, Cetireni pentru transportarea gunoiului din raionul vecin e aproape gata, chipurile, în curând vor putea tăia panglica.

Sergiu Mărgărint, primarul comunei Florițoaia Veche, a menționat că lucrurile nu sunt așa, pământul este repartizat, dar nu este vândut și nu despre gunoiște este vorba, ci despre un centru de management al deșeurilor solide, unde va fi efectuată conservarea și reciclarea gunoiului. Va avea ceva comuna de la toate acestea? Primarul, foarte rezervat, a răspuns: „Desigur”. Dar chestiunea ar fi soluționată la nivel de guvern și această procedură este destul de îndelungată, va fi elaborat proiectul de lege și sunt create deja 8 zone în republică. El a mai spus că este timpul să se pună capăt acestei mizerii și să se ocrotească mediul înconjurător. Unde anume va fi amplasat acest centru? Potrivit primarului, la 2-3 km de la ferma de care „s-a legat” autoarea acestor rânduri.

Președinta consiliului local de administrație al proiectului „Crearea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în zona 5”, președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, este acum în concediu. Vorbim cu vicepreședintele Alexandru Brânză. Ce-i drept, dânsul a spus că nu este prea informat în această privință, dar știe că terenul este repartizat pe teritoriul comunei Florițoaia Veche și despre vânzarea lui nu poate fi vorba. În ceea ce privește drumul, se are în vedere drumul Ungheni-Cetireni-Alexeevca, construcția lui se desfășoară și dintr-o direcție, și din cealaltă și nu are nicio legătură cu Bahmutul.

De altfel, în programul de activitate a Guvernului pe anii 2016-2018 în secțiunea IX „Protecția mediului”, punctul 21 prevede „Punerea în aplicare a strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027: dezvoltarea infrastructurii regionale de reciclare a deșeurilor solide și a sistemelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor, crearea unor sisteme de colectare, prelucrare, utilizare sau eliminare a deșeurilor specifice sau periculoase, evacuarea și distrugerea acumulărilor de deșeuri organice solide”. Așa să fie, dar nu ca de obicei.

You can leave a response , or trackback from your own site.