Tinerii din satul Medeleni au mai multe motive de supărare. Dânşii spun că sărbătorile de iarnă au trecut neobservate pentru ei. Este deja al doilea an consecutiv când în perioada sărbătorilor de iarnă casa de cultură din sat este închisă. Deci, pentru tinerii de aici, numărul cărora şi aşa este mic, majoritatea fiind plecaţi peste hotare, nu a fost organizată nici o serată sau o altă activitate cu această ocazie. Este închisă şi biblioteca din sat care, la fel, se află în incinta aceleiaşi clădiri – şefa casei de cultură şi bibliotecara este una şi aceeaşi persoană.

Ana B., locuitoare din acest sat, care ne-a contactat telefonic, spune că ii este milă de tinerii care au mai rămas aici şi care mai vin de sărbători acasă. „Au stat sub pereţii casei de cultură, chiar au îndrăznit să ceară cheia de la soţul şefei, dar au fost refuzaţi. Este perioada vacanţei, copiii ar fi putut veni la bibliotecă, să împrumute o carte, ar mai sta la un calculator, dar unde, totul este sub lacăt”, – este replica dânsei la sfârşitul conversaţiei noastre. Dacă până nu demult nu erau condiţii normale pentru o bună activitate a centrului cultural, acum aici însă nu se pot plânge de aşa ceva. Casa de cultură a fost renovată cu doi ani în urmă, fiind cheltuiţi peste 200 de mii de lei. Ce-i drept, localul nu se încălzeşte.

Mihai, soţul Vergiliei Ciuvaga, şefa Casei de Cultură şi bibliotecară, ne-a confirmat că dânsa este plecată peste hotare, aflându-se în concediu din cont propriu. „Există o cerere aprobată de către primarul comunei Petreşti încă la începutul lunii decembrie. Dânsul putea să angajeze o altă persoană, care ar exercita funcţiile respective, nu este vina noastră că nu s-a găsit cineva care să le suplinească”, concretizează acesta.

Tatiana Babin, specialistă Secţia Cultură şi Turism a raionului Ungheni, confirmă că activităţi cu ocazia sărbătorilor de iarnă în această perioadă nu au fost desfăşurate la Casa de Cultură din Medeleni, iar şefa acesteia într-adevăr este în concediu. Totuşi, specialista o caracterizează pe Vergilia Ciuvaga ca pe o persoană responsabilă, activă, moderatoare a mai multor activităţi interesante atât la bibliotecă, cât şi la casa de cultură. „Faptul că dânsa e plecată nu este o scuză pentru autorităţile locale, care ar fi putut angaja temporar o persoană, capabilă să organizeze activităţi tematice. Salut faptul că în sat sunt tineri dornici să participe la diferite activităţi, căci în alte localităţi este invers, tinerii sunt pasivi. În acest caz trebuiau să se adreseze la primărie, căci la balanţa ei se află această instituţie”, spune Babin.

Constantin Bargan, consilier comunal, a rămas uimit de cele auzite, spunând că la ultimele şedinţe ale Consiliului comunal nu s-a discutat la acest subiect. Dânsul este de părere că şefa casei de cultură ar fi trebuit să propună o altă persoană care să o înlocuiască. „Lucrez la şcoală, iar atunci când îmi iau câteva zile libere, încerc să caut persoana care ar putea să mă înlocuiască. Aşa şi în cazul dat, mai ales dacă este plecată pe o perioadă îndelungată. Intuiesc că a fost un lucru dificil, doar cunoaştem că ducem lipsă de cadre, nu doar în sate, dar şi în întreaga ţară”, spune consilierul.

Totodată, consilierii comunali nu ar fi aprobat nici planul activităţilor pentru anul 2017 la Casa de Cultură din Medeleni, dar şi la cea din Petreşti. Ar fi trebuit să o facă numaidecât, doar ambele instituţii se află la balanţa primăriei comunei. P. S. Imediat după discu-ţiile avute cu persoanele vizate în articol, pe pagina de facebook al ziarului am primit următorul mesaj: „Bună ziua, stimată redacţie, neştiind ce jurnalist se ocupă de investigarea cazului, eu, Virgilia Ciuvaga, vreau să vă comunic că nu sunt la curent cu toate învinuirile ce mi se aduc, dar pot să vă comunic că sunt în concediu din cont propriu, conform legislaţiei în vigoare, pe o perioadă de 60 zile. Activez de 16 ani ca bibliotecară cu o jumătate de normă şi ca directoare la casa de cultură cu un salariu de 700 lei. Credeţi ca poţi trăi din aceşti bani, având doi copii, iar soţul neangajat? Mă doare, căci atunci când s-au făcut activităţi reuşite, nimeni nu a încercat să reacţioneze pozitiv. În incinta casei de cultură activează cercuri pe interese, am o echipă de voluntari care mă susţine în toate, în 2015 pentru prima dată în istoria satului a avut loc o întâlnire cu scriitori contemporani, iar de fiecare dată de la festivaluri raionale ne întoarcem cu menţiuni”.

