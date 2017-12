Nu întotdeauna obțin aurul



Tweet



Tweet

În ciuda acestui fapt, victoria pentru sportivi nu este mai puțin importantă. Luptătorii din Ungheni, elevii antrenorului de la Școala Sportivă Raională, dublu campion mondial la kickboxing, campion european, de șase ori campion al țării, câștigător în două lupte profesioniste, Alexandru Popa, duminică s-au întors de la cel de-al V-lea turneu republican la muay-thay cu șase medalii, dar fără aur.

La competiții au participat peste 200 de luptători din toată Moldova. Din Ungheni a evoluat, pentru prima dată, o echipă formată din 6 sportivi. Potrivit antrenorului, toți băieții au devenit laureați în categorii lor de greutate și de vârstă, cucerind 2 medalii de argint și 4 medalii de bronz. Distincția celui mai tânăr luptător, medaliat cu argint, Cătălin Glodeanu, are luciu auriu, pentru că la turneu au participat sportivi de la 11 ani și cu o greutate de 32 kg, iar el are doar 9 ani, iar greutate lui e cu 6 kg mai mică. Fratele său mai mare, Marius, care cu două săptămâni în urmă a devenit campion al țării la kickboxing (vezi „Unghiul” nr. 45 din 01.12.2017), de asemenea, a câștigat bronzul. Probabil, are rost să menționăm că muay-thai e un gen de sport mai agresiv spre deosebire de kickboxing, aici se pun în aplicare deja genunchii și coatele, fixări și aruncări. „Noi acordăm mai multă atenție boxului, iar acesta este oarecum un alt fel de artă marțială, deși este numit box thailandez, de aceea, cred, am cedat un pic. Nu-i nimic, vom crește prin participarea la diverse competiții de box, kickboxing, muay-thay, ele au ceva în comun și noi învățăm”, spune antrenorul.

Medaia de bronz a completat colecțiile de distincții ale luptătorilor Cătălin Popa, Cosmin Ciocan, Ion Mateevici, Cornel Jitoreanu. Lui Cornel, a menționat antrenorul, de asemenea, nu i-a fost ușor, deoarece a luptat cu un sportiv din altă categorie de greutate.

Deținătorul medaliei de bronz, Cătălin Popa, a spus că prima luptă a câștigat-o cu knockout tehnic, deoarece adversarul a refuzat să se întâlnească cu el. În semifinale a cedat deja el din cauza unei accidentări la picior, obținute la campionatul precedent de kickboxing, unde a luat argintul. Adversarul, desigur, a observat că el șchiopătează și se străduia să lovească acolo unde doare.

Acum, sportivii se pregătesc de cupa la kickboxing din februarie și de turneul de box din luna martie.

You can leave a response , or trackback from your own site.