Am cunoscut-o recent pe Maria Precup, primară în al doilea mandat a orașului Reghin, România, oraș înfrățit cu Ungheniul. M-a invitat în sala de ședințe a primăriei unde am avut o discuție sinceră. „Poate prea sinceră”, avea să spună în următoarea zi. Despre ce am discutat, aflați în rândurile care urmează.

— Femeile reușesc dacă doresc sau dacă le sunt create condiții?

— Noi, femeile, chiar dacă suntem foarte responsabile, efortul de a ne realiza în carieră este mult mai mare decât la bărbați. Normal ar fi să stau și eu acasă și să cresc cei doi nepoți, sunt pensionară. Singurele lucruri pe care le pot face pentru ei e să îi iubesc și să le fac mâncare la sfârșitul săptămânii.

— Cum ați ajuns primară?

— Un contracandidat de-al meu mi-a spus că trebuie să stau acasă și sa îmi îngrijesc părul, fiind la vârsta asta. De fapt nici el nu e mai tânăr. A fost o provocare. La început mi-a venit să plâng, chiar de sunt o persoană puternică. Înainte de a fi primar, am fost și viceprimar, director economic la Regia de Gospodărie Comunală, consilier. Deci când am candidat, eram în cunoștință de cauză, dar am fost determinată de factorii din jur. În 2003 am devenit membră a PSD, iar peste un an am fost propusă să iau conducerea organizației locale a partidului. Am crezut că mor, dar m-a și gâdilat orgoliul.

— Ați mai fost și în alte partide?

— Femeile nu trădează, mai ales în politică. Dacă în funcții politice ar fi promovate femeile ar fi mult mai bine. Ca să demonstreze că pot își dau sufletul. Dacă bărbații își rezolvă treburile, noi – problemele oamenilor. Chiar și așa nu mă consider om politic, pentru că spun ce gândesc, nu ce vor alții să audă.

— Optați pentru men-ținerea echilibrului de gen?

— Am încercat să țin echilibru, dar nu am putut să pedepsesc bărbații din Reghin, pentru că ei sunt cei care m-au promovat și încurajat să vin în această funcție. Bărbații din jurul meu sunt extraordinari. Femeile? Poate că aici am o vină. Avem două femei consiliere, membre ale PSD. România stă prost la capitolul echilibrul de gen. Femeile sunt loiale, nu sunt corupte, credibile, conștiincioase politicilor social-democrate.

— Ce carențe sociale are Reghinul?

— Avem probleme sociale, dar avem și persoane iresponsabile. Dacă nu ai casă sau loc de muncă nu faci cinci copii. Ce-i drept, ai mei (locuitorii – nota autorului) lucrează, avem puțini șomeri. Cei care primesc ajutor social, muncesc pentru comunitate. Avem puține persoane cu dizabilități.

— Vă gândiți să candidați și la al treilea mandat?

— Nu. Am obosit. Trebuie să mergi când vrei tu, nu când vor alții. Aș limita mandatele de primar, cel mult 2-3, altfel intervine rutina, relațiile.

— Ce proiecte ați realizat de care sunteți mândră?

— Am realizat foarte multe, mai ales în primul mandat, cu Guvernul Ponta. Avem 157 de străzi, în primul mandat am asfaltat 40. Am rezolvat problema cu infrastructura, utilitățile, iluminatul public. Cel mai mare efort al meu, pe care îl fac în continuare, este că mă implic în domeniile sănătate și învățământ. Niciodată nu s-au dat atâția bani din bugetul local în acest sens. Din păcate, spitalul e în proces de retrocedare și nu putem face investiții. În paralel, am demarat scrierea unui proiect pentru un spital nou. Pe fonduri europene am asfaltat 3 drumuri care leagă localitățile dimprejur cu Reghin. Am făcut o creșă pe fonduri europene, un centru turistic. Am oferit profesorilor o tabletă, conectată la internet nelimitat, cu un program prin care să comunice cu părinții. Procentul de șomaj este mic, pentru că avem investitori. Din păcate avem probleme cu forța de muncă calificată. De când sunt primar nu am mărit taxele pentru populație. Avem un proiect pentru o piață agroalimentară cum nu mai este în zonă, și pentru cinematograf, care este foarte necesar. Mai avem planuri cu zonele verzi pe care vrem să le dotăm.

— Migrează reghinenii în UE?

— Da. E un lucru bun că pot să își câștige existența, i-au ajutat și pe cei de acasă. Acum doresc să revină, să investească. Localitatea e atractivă din punct de vedere economic și suntem în dezvoltare continuă. Râde sufletul în mine când văd că se mai toarnă o fundație, se mai ridică o hală.

— Ce proiecte comune ați putea dezvolta cu Ungheniul?

— Vizita delegației din Ungheni în proiectul despre informarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la importanța egalității de gen e prima pe care o facem împreună. Ați avut solicitare financiară, dar legislația noastră e destul de încurcată. Acum mă gândesc că vă vom lua parteneri și în alte proiecte. Relația cu Ungheniul e una deosebită. Deși avem și alte localități înfrățite, atunci când se constituie echipa care merge în Ungheni, foarte mulți dintre românii adevărați își doresc să vadă ce fac frații lor.

— Anul acesta orașul Ungheni aniversează 555 de ani de la prima atestare documentală. Aveți un mesaj de felicitare?

— M-a încântat ideea voastră de a face 555 de evenimente. Vă doresc să fiți la fel de dragi, calzi, întreprinzători cum ați fost până acum. Fiecare avem ce învăța unul de la altul, iar colaborarea nu trebuie să se oprească.