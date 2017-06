Nu poate fi învins șarpele verde?



De data aceasta femeia care ne-a telefonat nu s-a prezentat, nu a spus nici de unde este, din sat sau din oraș, ea doar se indigna că nimeni nu se ocupă de combaterea alcoolismului. Regreta că nimeni nu acordă atenție, dar în locuințele acestor oameni nu se face curățenie, pe teritoriul din jurul casei – de asemenea, ei nu au grijă de copii. Din păcate, beau și tinerii, și bătrânii.

Primarul comunei Buciumeni, Filip Petriciuc, a spus derutat, chipurile, ce să zic, noi încercăm să facem ceva în privința aceasta, și asistentul social, și polițistul. Este greu, mai ales cu cei care nu lucrează, dar primesc ajutor social. „Noi ne chinuim cu ei, însă li se majorează alocațiile. În repetate rânduri am abordat această chestiune, am spus că trebuie să se facă ceva cu acești oameni. Ce anume? Să fie puși la lucru. La urma urmei, cei care lucrează, primesc 1000 de lei, dar care stau degeaba au câte 2500-3000”, spune el. Dânsul a menționat că se înregistrează un activism nedorit toamna, atunci când apare vinul nou. Munca desfășurată de ei, din păcate, nu dă rezultate de sută la sută. Se duc, verifică, acum chiar asistentul social, împreună cu cei în care nu mai au încredere, merge și achiziționează produse ca să nu cheltuiască banii pe ce nu trebuie. Faptul că au plecat multe femei de asemenea a avut un rol negativ în această privință. Tinerilor, atunci când se întorc de la muncă, le place să se distreze. În același timp, nu sunt chiar atât de mulți cei care fac abuz, cu atât mai mult cu cât cu ei se lucrează, se duce munca și cu cei care vând. Dar rezultatele dorite nu există, în plus, întotdeauna este ceva de făcut, mai important pentru întreaga comunitate.

Potrivit lui Gheorghe Colțișor, primarul satului Teșcureni, beau cei care nu lucrează, dar în satul lor lucrează care la vie, care la livadă, care la curățat, la săpat, la prășit. Dar primarul a menționat că nu există pădure fără uscături, câteva familii dintre acestea se găsesc și la ei, însă majoritatea absolută nu bea, ci lucrează. În caz de ceva, asistentul social, polițistul de sector, comisia pentru drepturile copilului imediat iau act de comportamentul inadecvat. În același timp, și vecinii pot apela ca să comunice că într-o anumită familie nu totul este în ordine, atunci cei „vinovați” sunt invitați la primărie pentru a discuta cu ei. În sat nu sunt nici chiar „beții” de sezon, pentru că oamenii au întotdeauna mult de muncit, nu numai la întreprinderile agrare, ci și pe terenurile lor.

Conversațiile din stradă nu au dat răspunsuri concrete la întrebarea cine ar trebui să lupte cu alcoolismul și dacă dă acest lucru vreun rezultat. Svetlana Savciuc a spus: „Cine vreți să lupte cu alcoolismul între bărbați, dacă jumătate dintre femei au plecat din țară și rar bărbat într-o astfel de situație poate rezista, să nu bea?”. Ludmila Răileanu, a menționat: „Amintiți-vă legea sovietică cu privire la combaterea alcoolismului, când au tăiat viile, oare atunci se bea mai puțin? La noi au băut, beau și vor bea. Cum să nu bea dacă în fiecare beci sunt butoaie cu vin, dacă au băut bunicii și străbunicii, este adevărat, ei munceau, iar acum doar beau”.

