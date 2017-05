Nu respecți regula – curăță străzile de gunoi!



Bătăușii și cei care sunt prinși beți la volan fac muncă neremunerată în folosul comunității. De la începutul acestui an, la Biroul Probațiune Ungheni au parvenit la executare 78 de sentințe și decizii privind aplicarea muncii neremunerate. Potrivit șefei acestei instituții, Ira Șișcanu, majoritatea celor sancționați fie că și-au bătut soțiile, fie că au condus automobilul în stare de ebrietate sau în lipsa permisului de conducere. Președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu a declarat că ultimul timp, cele mai multe cauze care au ajuns pe masa magistraților sunt infracțiunile de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului.

Contravenienții care se pomenesc muncitori de nevoie în folosul comunității sunt mană cerească pentru primarii localităților raionului Ungheni. Potrivit edilului comunei Măcărești, Iacob Pîntea, aceștia sunt implicați în lucrările de salubrizare a satelor comunei. La moment aveau doi astfel de muncitori care lucrau la Casa Culturii din Măcărești. „Aici trebuie să facem curat, iar contravenienții ne ajută în acest sens. Nu avem bani în buget ca să angajăm persoane care să se ocupe de salubritate”, a spus primarul. De regulă, cei care ajung să curețe murdăria de pe ulițele satului sau ale orașului vin din familii social-vulnerabile. Dar sunt și „oameni gospodari”, vorba primarului. Ultimii, atunci când dau cu mătura sau smulg buruianul, solicită să fie trimiși mai departe de ochii lumii. „Cred că le este rușine”, adaugă interlocutorul. După părerea dânsului, puțini sunt cei care nu mai revin la vechiul obicei de a conduce mașina sub influența alcoolului sau de a-și bate soția, copiii.

Aceeași situație este semnalată și la Năpădeni. Secretara consiliului local, Maria Iovu, a comunicat că până nu demult făceau curățenie în sat trei persoane. Una însă și-a ispășit deja pedeapsa. „Au dat cu var bordurile, au făcut curățenie în cimitir, în centrul satului”, zice secretara. Potrivit dânsei, în anii precedenți și femeile au avut de ispășit pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității. „E bine pentru sat. Sper că vor învăța oamenii să nu mai încalce regulile, să fie educați”, conchide Maria Iovu.

Infractorii mai fac muncă neremunerată și pe teritoriul orașului Ungheni, la grădinițe. Potrivit Irei Șișcanu, la instituțiile publice preșcolare sunt îndreptați condamnații nepericuloși pentru societate.

