Nu suntem specialiști în curățatul copacilor



Tweet



Tweet

Scrisoarea unui profesor de la un liceu din Ungheni cu privire la curățatul (defrișarea) barbar al copacilor nu putea să nu ne emoționeze, în special, aceste cuvinte: „Au sluțit arborii fără milă, iar eu ce pot face? Ni-mic! Eu îi învăț pe copii să fie buni, să iubească și să ocrotească natura, iar astăzi, la prima lecție, ei m-au întrebat, cum așa, oare oamenii, care curăță copacii nu au fost învățați să iubească natura? Sau dacă copacii sunt ciuntiți, li se face mai ușor pe suflet? Ce să le răspund?”.

Dar ce să-i răspundem acestei femei și multor altor ungheneni pe care îi doare sufletul și de nucul de la geam, și de salcâmul care nu va mai inflori, de copăceii de pe strada principală din orașul nostru european, de zecile și sutele de arbori. Oamenii nu pot să înțeleagă și să-și explice aceste tăieri, de aceea întreabă cui împiedică copacii?

Oficialul responsabil de curățarea copacilor, mai devreme, a explicat pentru „Unghiul” că acest lucru se face ca pomii să nu împiedice circulația mașinilor „înalte” care, trebuie să înțelegem, deja și pe trotuare merg.

Petru Langa, viceprimar de Ungheni, a explicat că primăria de una singură nu soluționează asemenea chestiuni, toate fiind coordonate cu ecologiștii. El nu este sigur și de competența celor care taie copacii, dar există o persoană responsabilă de acest lucru. În același timp, tăierile ar depinde de specia arborelui și când au fost efectuate ultima dată. Iar primăriei îi este indiferent cum se curăță copacii? Îmi pare rău, spune el, eu nu sunt specialist în acest domeniu, de aceea nu pot spune cum sunt curățați copacii, bine sau rău. Haideți să ne ocupăm fiecare cu munca sa și să avem încredere unul în celălalt.

Într-adevăr, nimeni dintre noi nu este specialist în tăierea arborilor și poate ei sunt tăiați așa cum ar trebui, pur și simplu, noi nu înțelegem și nici nu are cine explica…

Între timp, ar fi deja întocmite procese-verbale în privința „brutalității” din partea orășenilor la adresa „tăietorilor” de copaci, ei riscă amenzi. Ce mai rămâne să așteptăm?

You can leave a response , or trackback from your own site.