Nu umblați cu mâța în sac că i se văd ghearele



Ne sună o cititoare și indignată ne spune că la sediul unui partid din Ungheni se dau colete cu produse alimentare, iar oamenii vin cu buletinele de identitate și li se mai cere să semneze într-o listă oarecare. La întrebarea la ce i-ar trebui partidului datele personale ale cetățenilor nu am găsit ce să-i răspundem. Același lucru s-ar putea spune și despre alt partid, la sediul căruia câteva zile, chiar și în ploaia rece, au stat în rând ore întregi mai mulți vârstnici cu buletinele de identitate pentru a semna într-o listă ca mai apoi să aibă permisiune de a procura produse mai ieftine, după cum li se promite. Păi, chiar dacă cineva umblă cu mâța în sac, totuna i se văd ghearele: oare nu înțelegeți, oameni buni, că vă folosesc în poveștile lor despre alegeri și referendumuri în schimbul semnăturilor voastre și al unor produse de calitate dubioasă?

