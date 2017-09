O altfel de școală. O școală pentru toți la Mănoilești



Integrarea copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite, dar și în comunitate este o provocare pentru societate. Aceasta necesită nu doar o planificare grijulie și dotarea instituțiilor corespunzător necesităților acestor copii, dar și o conlucrare între autoritățile publice locale și cele raionale, școli, părinți, educatori și profesori. Toate aceste obiective însumate oferă tuturor copiilor șanse egale la o educație mai bună, așa cum auzim cel mai des în ultimul timp și, de fapt, cum dorim ca să se înfăptuiască.

Programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive a început să fie pus în aplicare și în raionul Ungheni, iar instituția este Gimnaziul Mănoilești. Anume aici, în plină desfășurare este proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”, inițiat de către Ministerul Educației în comun cu Guvernul Japoniei și Fondul de Investiții Sociale din Moldova. În țară au fost selectate 20 de școli, 4 fiind din regiunea Ungheni-Călărași-Nisporeni.

Gimnaziul Mănoilești este unica școală din raion care va corespunde tuturor cerințelor. Sergiu Andrușca, directorul instituției, este bucuros că a câștigat acest proiect, totodată, speră că astfel de condiții pe parcurs vor fi create în toate școlile din raion, pentru ca acei copii cu nevoi speciale să fie integrați în școală și în societate.

Ce înseamnă totuși condiții adaptate pentru copiii cu dizabilități? Sergiu Andrușca spune că totul începe de la atitudinea societății față de acești copii. „Trebuie să recunoaștem că nu toți părinții, căci copiii sunt cu mult mai receptivi, acceptă ca ei să studieze alături de un copil cu nevoi speciale. Menirea profesorului este de a educa toleranța atât în rândul elevilor, cât și al părinților și restului membrilor societății”, mai menționează directorul.

În final condițiile tehnice prevăd un șir de schimbări esențiale. În prezent, au fost schimbate toate ușile de la sălile de clasă, având o lățime de 90 centimetri, cea ce va permite accesul liber al unui copil în scaun cu rotile. Nu vor mai exista praguri, vor fi construite trei rampe de acces, una chiar în interiorul clădirii, pe tot perimetrul clădirii vor fi amplasate bare de susținere. În fiecare sală de clasă, sub un unghi anume, vor fi iluminate toate tablele, în așa fel va permite și copiilor cu deficiențe de văz să lucreze cu tabla. La fiecare din cele trei etaje sunt construite 6 toalete, 3 dintre ele anume pentru copiii cu dizabilități, începând de la cele locomotorii, apoi de auz și de văz. Un alt aspect stipulat în proiect este și construcția unei platforme speciale pentru ca un copil în scaun cu rotile să ajungă fără ajutorul cuiva la etajele de sus, unde sunt situate cabinetele de fizică, informatică, matematică. Vor fi dotate de la începutul unui nou an bugetar cabinetul logopedic, de kinetoterapie și al psihologului. Centrul de resurse pentru educația incluzivă va avea o nouă locație, mai luminoasă, mai spațioasă și, desigur, mai dotată.

Oxana Ciugureanu, cadru didactic de sprijin, spune că și până în prezent în gimnaziu a fost acordată asistență psihopedagogică copiiilor cu cerințe educaționale speciale. Aceasta menționează: „Spunem că toți copiii sunt egali, doar că acești copii necesită o atenție mai deosebită, asistați în baza unor programe individualizate. La fel, întreg colectivul didactic este pregătit și deschis pentru ca în gimnaziu să studieze copii cu nevoi speciale și din alte localități, unde școala nu are condiții adaptate pentru nevoile lor”.

Sergiu Andrușca spune că vor apela din nou la autoritățile raionale, care au acceptat acoperirea contribuției instituției din cadrul proiectului. De data aceasta, doresc să fie susținuți pentru ca copiii cu nevoi speciale să ajungă la școala din Mănoilești. Deci, mai este nevoie de un mijloc de transport adaptat. În rest, gimnaziul până pe 30 septembrie va întruni toate condițiile pentru a oferi integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală.

