O clădire ce se dărâmă…



Tweet



Tweet

Edificiul de pe strada Oleg Ungureanu din orașul Ungheni, aflat în construcții încă din 1999, e pe cale să se dărâme, despre care fapt au semnalat locuitorii din zona respectivă. Aceștia spun că edificiul prezintă pericol pentru oameni, iar recent, o placă de la etajele superioare ar fi căzut. „Oare ce trebuie să se întâmple ca să se ia măsuri urgențe? Poți să te trezești într-o zi că vine peste tine o placă din beton de câteva tone”, se arată îngrijorată o locuitoare, Iulia Suciu.

Reporterul „Unghiul” a fost la fața locului. Într-adevăr, de la etajul superior al blocului s-au desprins câteva plăci. Restul abia de se țin. În jurul șantierului sunt instalate plăci din beton, care, cică, ar îngrădi accesul persoanelor către șantierul clădirii. Totuși tinerilor mai energici nimic nu le încurcă să pătrundă în edificiul aflat în construcție.

Despre această clădire s-a mai scris în ziar. Atunci se anunța că acolo ar putea fi construite apartamente sociale, însă inițiativa așa și zace undeva. Proprietarul blocului, Grigori Patrașcu, director SRL „Milescu”, dă vina pe autoritățile locale, raionale, care așa și nu și-au manifestat interesul pentru a participa financiar la construcția blocului cu apartamente pentru păturile social-vulnerabile. Dânsul spune că de unul singur nu are bani pentru a o finaliza. Totodată nici unghenenii nu și-au arătat dorința de a investi în așa-zisa viitoare locuință. Placa pe care este scris numărul de telefon al proprietarului pentru doritorii de a investi în construcția apartamentului așa și zace acum în zăpadă. „Nu am bani pentru a finaliza clădirea, a rămas la etapa care este. Au fost câțiva doritori care s-au interesat de condițiile contractuale. Când i-am chemat la întâlnire, nimeni nu a venit. Eu nu am bani pentru a investi”, spune Patrașcu.

Întrebat dacă cunoaște faptul că de pe bloc s-au desprins câteva plăci, proprietarul a zis că a fost sunat de cineva și că a primit înștiințarea de la Direcția Situații Excepționale Ungheni. Potrivit inspectorului de la această direcție, Ivan Borș, proprietarul clădirii și anterior ar fi fost îndemnat, printr-o scrisoare oficială, să ia măsuri cu această clădire și să asigure demolarea plăcilor din beton armat de la etajul 5, care prezintă pericol pentru viața și sănătatea cetățenilor. Patrașcu ar mai fi fost sfătuit să asigure și îngrădirea perimetrului șantierului. Doar că nimic nu s-ar fi întreprins în acest sens. Inspectorul spune că în cazul când proprietarul nu va lua măsurile de rigoare, vor semnala instanțele de rigoare.

Grigori Patrașcu, la rândul său, spune că ar fi primit înștiințarea de la Direcția Situații Excepționale și că de câteva ori ar fi îngrădit șantierul cu plasă metalică, doar că de fiecare dată aceasta ar fi fost furată. Dânsul se plânge că nu poate angaja un paznic sau să tot instaleze plasă metalică, pentru că nu are bani. Patrașcu menționează că nu clădirea ar prezenta pericol, ci oamenii, să nu intre acolo unde nimic nu le aparține. Drept e că dânsul a dat asigurări că în scurt timp se va deplasa la fața locului ca să vadă în ce stare se află construcția.

Sergiu Jimiga, inspector principal al Inspecției de Stat în Construcții „Centru”, a declarat pentru ziar că nu este la curent cu situația în care se află la moment blocul nefinalizat de pe strada Oleg Ungureanu, dar se va documenta și va lua măsuri. Dânsul a spus că în orașul Ungheni sunt patru blocuri în construcție care ar fi conservate.

You can leave a response , or trackback from your own site.