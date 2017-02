O conexiune reuşită între sport şi muzică la Zagarancea



Deja al treilea an consecutiv, la sfârşit de ianuarie, Sebastian Andriuţă, antrenor emerit al Republicii Moldova, antrenor la Şcoala Raională de Sport Ungheni, şi Veronica Morcov, directoarea Gimnaziului Zagarancea, reuşesc să creeze o simbioză perfectă între sport şi muzică. Gala Sportului şi Cântecului adună cei mai talentaţi copii din localitate care pe parcursul anului s-au remarcat în domeniul sportului, au participat la festivaluri muzicale, clasându-se pe primele poziţii.

La evenimentul recent de înmânare a diplomelor au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi raionale, ai Direcţiei Educaţie, Federaţiei Raionale de Fotbal, dar şi oaspeţi din capitală de la Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF).

Sebastian Andriuţă a venit şi cu câteva veşti îmbucurătoare: cel mai bun jucător de la FC Zagarancea, Vlad Şobraneţchi, pentru a 24-a oară a fost selectat în lotul naţional. În prezent tânărul fotbalist se află într-un turneu pentru dezvoltare în Belarus. La fel, alte 3 fete, Diana Jutariuc, Cristina Lebădă şi Valeria Gorceac fac parte din lotul echipei raionului Ungheni şi participă la campionatul republican. Recent echipa s-a clasat pe locul I, Divizia Naţională. „Pentru FC Zagarancea anul fotbalistic 2016 a fost unul reuşit. Datorită proiectului iniţiat de către FMF, cei mai talentaţi jucători fac primii paşi în fotbal. Rezultate frumoase a înregistrat şi echipa de copii cu vârsta de 9-10 ani, care, în rezultatul meciurilor disputate cu alţi fotbalişti din 6 raioane, a devenit câştigătoare. Fetele s-au clasat pe primele locuri la toate competiţiile raionale. Au fost disputate meciuri amicale şi cu echipele de fotbal de peste Prut, de la care ne-am întors de fiecare dată învingători”, a menţionat Sebastian Andriuţă.

Ludmila Guzun, preşedinta raionului Ungheni, a spus că nu cunoaşte alte localităţi, unde s-ar acorda o atenţie atât de deosebită sportului, dar şi muzicii. Mihai Burlacu, primarul comunei Zagarancea, a concretizat că succesele înregistrate se datorează nu numai efortului depus de către antrenori, administraţia locală şi cea raională, dar şi susţinerii întregii comunităţi. Dânsul a vorbit şi despre proiectele care sunt în derulare, dar şi care urmează să fie implementate pe parcursul anului. Aici s-a referit la reparaţia capitală a căminului cultural din Semeni, a sistemului de încălzire în centrul cultural-sportiv din Zagarancea, construcţia unei case tradiţionale ţărăneşti, dar cel mai important – reparaţia capitală a unei porţiuni de drum în comuna Zagarancea.

„Ceea ce s-a făcut de-a lungul anilor în Zagarancea este un exemplu de conlucrare perfectă între conducerea comunei şi comunitate. Un muzeu în aer liber, un teren de fotbal şi mini-fotbal cu înveliş artificial şi teren de tenis de câmp nu au asemănare în ţară. Ştiu că vom fi martori încă la multe alte proiecte unice”, a spus Iurie Luciţchi, arbitru la competiţiile raionale şi republicane.

Şi dacă Petru Langa, preşedintele Federaţiei Raionale de Fotbal, le-a adus în dar o minge de fotbal, atunci Alexandru Golban, reprezentantul FMF, a venit cu un set întreg de mingi. Copiii au fost distinşi cu diplome semnate de responsabilii de domeniu din teritoriu, iar cei din urmă au primit diplome de la preşedinta raionului.

