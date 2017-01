O întâlnire de neuitat



Părinții și buneii, ai căror copii sau nepoți învață în clasa a III-a la liceul „Mihai Eminescu”, Ungheni, au dorit mult să își împărtășească emoțiile pe care le-au trăit recent aceasta. La inițiativa dirigintei Victoria Semeniuc, micii cititori au dialogat cu poetul, scriitorul, pictorul îndrăgit Alexandru Plăcintă. „Am avut parte de niște momente irepetabile alături de elevii mei”, spune dânsa. De altfel, și copiii au rămas încântați, doar Alexandru Plăcintă a recitat din poeziile sale, le-a vorbit atât de frumos despre cele mai sacre lucruri din viața unui om: glie, neam, mamă, prietenie și frăție. Totodată tinerii cititori, la fel, au recitat din creația poetului, au înscenat piese de teatru, inspirate din creația lui, dar au povestit și fragmente din povestirile îndrăgite. Spre final, fiecare dintre copil a stat cuminte la coadă pentru a primi și un autograf. „Vrem să îi mulțumim atât dirigintei, cât și scriitorului pentru contribuția pe care o au la formarea personalității copiilor noștri, doar în acest mod se trezește dragostea de lectură”, a menționat Gheorghe Ciuvaga, bunelul unui elev.

