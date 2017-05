O jumătate de secol trăită în dragoste și armonie



Mirele era foarte fericit, iar mireasa – uimitor de tânără, frumoasă, cu un zâmbet fermecător.

Într-adevăr, așa au fost locuitorii satului Unțești, Tudor și Galina Popa, în ziua nunții lor, cu 50 de ani în urmă, la fel au fost și în ziua nunții de aur, care a avut loc duminica trecută într-unul din restaurantele orașului Ungheni.

Potrivit Svetlanei Arhiri, specialistă principală la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din raionul Ungheni, care a fost la nuntă printre numeroșii oaspeți, pentru a înțelege semnificația sărbătorii, care – trebuia să se întâmple anume așa – a avut loc în ajunul Zilei Internaționale a Familiei, e bine să știi că mirele și mireasa sunt oameni uimitori, extraordinari, binevoitori, gata în orice moment să vină în ajutor. Invitați, într-adevăr, au fost foarte mulți – rudele și oamenii apropiați, foști elevi, doar Tudor și Galina toată viața au lucrat în școală – și colegi, inclusiv din ansamblurile-model „Ciutura” și „Vârsta de aur”, în care acum cântă soții Popa, specialiști ai Secției Cultură și Turism și mulți alții. Ludmila Guzun, președinta raionului, i-a salutat pe omagiați, le-a înmânat flori, o diplomă și un „pliculeț”, le-a dorit mulți ani și sprijinul pe care aceștia l-au acordat-o unul altuia în toți acești ani și iubirea care strălucește în ochii lor. În acea zi, au răsunat foarte multe cuvinte frumoase la adresa sărbătoriților, a fost o mare de flori și cadouri, zâmbete, îmbrățișări și sărutări sincere.

În timp ce oaspeții îi felicitau pe soți cu ocazia jubileului, alții au avut ocazia să vadă o expoziție de icoane brodate cu mărgele de mâinile iscusite ale miresei. Au fost înmânate diplome de care Tudor și Galina s-au învrednicit pentru realizările lor, iar pe ecran erau rulate fotografii din albumul de familie. Omagiind cuplul „de aur”, formațiile „Vârsta de aur” și „Ciutura” au cântat împreună cu soții Popa. Iar cântecul întotdeauna a fost alături de ei — drept dovadă servesc și imaginile în care Galina evoluează pe scenă într-un sarafan lung, iar Tudor, desigur, e alături.

Numeroasele felicitări s-au încheiat cu cuvântările emoționante ale fiicelor Lilia și Angela care trăiesc în Franța, și Svetlana, medic de familie din Ungheni, care, de fapt, le este noră, dar le-a devenit fiică. Cuvintele femeilor i-au emoționat pe mulți până la lacrimi. Apoi druștele în persoana nepoților le-au prins mirelui și miresei tradiționalele buchete de flori albe. Spre masa de sărbătoare mirele și mireasa au trecut printr-un coridor de flori format de membrii ansamblurilor, după care nuntașii au dansat și au cântat mult timp.

Una dintre nepoate, Irina Guțu, care locuiește la Iași și care la nuntă a fost o operatoare foarte atentă, a spus: „Greutățile vieții i-au făcut mai puternici și mai apropiați. În 1949, străbunica, împreună cu doi copii mici, printre care și bunica noastră, a fost deportată în Siberia. Mama bunicului a murit de tifos când el era copil. A fost crescut de surorile mai mari și străbunicul. Au muncit amândoi pe tărâmul pedagogiei până au fost pensionați în anii ’90. Împreună au construit o casă, au crescut două fiice și un fecior. În 2005, la nici 30 de ani, singurul fiu al bunicilor, unchiul meu, a murit într-un accident rutier. Suferința ne-a apropiat mai mult, iar nora rămasă văduvă le-a devenit o adevărată fiică”.

