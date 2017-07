O nouă ediție a taberei creștine



În perioada 18-21 iulie, la Mănăstirea „Sfinții Mucenici Adrian și Natalia” din Costuleni şi-a desfăşurat activitatea cea de a doua edițeie a taberei creștine. Participanți au fost copii și tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Acest eveniment are drept obiectiv educaţia formativ-duhovnicească şi cultural-patriotică a tinerei generaţii.

La această tabără au participat peste 240 de copii și tineri din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Soroca, Călărași Ialoveni, Criuleni, Anenii Noi și, nu în ultimul rând, Ungheni. Aceștia au fost selecționați după recomandarea preoților din parohie, fiind aleși cei mai implicați, cei mai activi și cei mai atașați de biserică. Cea care s-a ocupat de organizarea taberei a fost Mitropolia Basarabiei, cu binecuvântarea IPS Petru, Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, în parteneriat cu Misiunea Socială „Diaconia” şi Mănăstirea “Sfinții Mucenici Adrian și Natalia” din satul Costuleni.

Unul din preoți ne-a spus, că într-o societate tot mai dominată de comunicarea virtuală, în care copilul a devenit din ce în ce mai mult robul unui ecran, taberele organizate de Biserică sunt adevărate oaze de normalitate. Activităţile incluse în programul acestei tabere le-au dat prilejul copiilor să îşi dezvolte noi abilităţi şi să îşi descopere noi talente, dar mai ales să înveţe lecţia convieţuirii în logica firescului creştin, aceea de a fi în comuniune cu cei din jur. Prin clipele petrecute în mediul natural şi prin îndeletnicirile care le-au îmbogăţit mintea şi sufletul, copiii s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, însuşindu-şi, totodată, şi lecţia iubirii aproapelui. În timpul acestor câteva zile copiii au fost implicaţi în activităţi şi jocuri care încurajează spiritul de echipă, dezvoltă abilităţile de comunicare şi socializarea în grup. Totodată copiii au participat la starturi vesele și multe alte activități menite să le dezvolte și să descopere în ei noi talente.

Preotul Valeriu Enache, parohul bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Sadova, ne-a povestit că ar fi bine ca această tabără să devină o tradiție deja. „Acesta este al doilea an când se organizează o astfel de tabără. A fost numită „Trepte spre lumină” și are la bază tema „În cetatea prieteniei”. Tema nu se referă neapărat la prietenia dintre oameni, dar mai mult la prietenia dintre oameni și Dumnezeu. Am dezvoltat acest subiect pe parcursul celor trei zile cu sesiune de lucru cu rugăciuni în comun, conferințe și vizionarea unui film în grup. Activitățile noastre au culminat cu sfânta liturghie de vineri când a fost prezent și ierarhul nostru al Mitropoliei Basarabiei”, a menționat dânsul.

Prezentă la acest eveniment, Eugenia Goian, care de altfel s-a ocupat și de organizarea unui program artistic de „Bun Venit”, ne-a relatat că este deja al doilea an când la Mănăstirea din Costuleni se organizează această tabără. „Anul trecut au fost 200 de copii, acum – 240, și doritori mai erau, dar nu au ajuns locuri. Tabăra a fost deschisă cu o rugăciune după care fiecare echipă a venit cu un mesaj de salut și o mică istorioară a parohiei de unde vine”, ne-a spus dânsa. Eugenia Goian a mai specificat că timp de 4 zile copiii au dormit în corturi militare pe saltele de paie și burete și au citit psaltirea neîntrerupt, fiecare având programată o anumită oră. Mâncarea a fost gătită la bucătăria școlii, întrucât mănăstirea nu dispune de spațiu.

Menționăm că Mănăstirea „Adrian și Natalia” este găzduită de una din căsuțele fostei tabere de odihnă de la Costuleni.

