O nouă investiție pentru poveștile digitale



CETIRENI. Biblioteca Publică de aici se poate mândri cu două noi mari achiziții. Acest lucru a fost posibil datorită unei frumoase colaborări cu primăria satului în cadrul unui proiect Novateca. Pentru a se putea inscrie la proiect biblioteca trebuia să obțină mai întâi o finanțare din partea primăriei sau a unui agent economic, pentru procurarea unui calculator sau a unei tablete. Menționăm că din anul 2014 biblioteca dispune de 4 calculatoare, acesta urmând să fie al cincilea. La următorul pas prin programul Novateca biblioteca a mai primit și un proiector. Ambele tehnologii digitale erau necesare pentru cei 360 de utilizatori și pentru crearea poveștilor digitale. La un alt proiect Liusea Ursachi, șefa bibliotecii, împreună cu alți 18 copii lucrează încă de la începutul anului. „În decursul a două luni de zile am instruit copiii astfel încât în luna mai am lansat cele trei povești digitale. Una dintre acestea am numit-o povestea bibliotecii Cetireni și a fost o premieră în raionul Ungheni”, ne-a mai precizat Liusea Ursachi.

