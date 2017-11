O nouă premieră pentru Ungheni



Tweet



Tweet

La Ungheni, mai exact la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, s-a desfășurat în premieră cea de-a patra ediție a conferințelor satelit, organizate de Asociația Bibliotecarelor din Moldova. Până acum asemenea evenimente au avut loc în Chișinău și Bălți. Mariana Harjevschi, președinta asociației respective, a menționat, că este satisfăcută de faptul că administrația instituției a găzduit această amplă acțiune de informare și schimb de experiență dintre bibliotecile publice teritoriale din țară.

Cu genericul „Impactul transformator al bibliotecii în comunitate” conferința satelit a reprezentat un mijloc de promovare a bibliotecii în comunitate, dar și valorificarea importanței acestor instituții în educarea actorilor comunitari. Au participat 70 de bibliotecari din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Ialoveni, Fălești, Hâncești, Orhei, Strășeni. Conferința s-a desfășurat în trei sesiuni, în cadrul cărora s-au discutat despre servicii inedite pentru utilizatorii de bibliotecă (facilitator Aliona Manciu, șef serviciu BPR „D. Cantemir” Ungheni), servicii de rețea și impactul lor (Mariana Harjevschi, director general BM „B. P. Hasdeu” Chișinău) și despre aspecte profesionale: comunicare, evaluare și advocacy (Natalia Popușoi, BPR Căușeni)

Nadejda Mihai, directoarea Bibliotecii Publice Raionale „D. Cantemir”, a declarat că desfășurarea conferinței satelit în Ungheni este o mare onoare pentru instituția care o conduce, fiind o dovadă că munca bibliotecarilor din raion este apreciată în întreaga republică.

Conferința satelit este primul eveniment din cadrul Zilelor Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”.

You can leave a response , or trackback from your own site.