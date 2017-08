O sărbătoare specială – Ziua Majoratului



Satul Cornești. O frumoasă tradiție a luat naștere acum 6 ani în satul Cornești. Pe data de 31 august, de „Limba noastră”, aici se mai sărbătorește și „Ziua Majoratului”. Sărbătoarea începe de la prima oră a dimineții. Omagiații merg la biserică pentru a lua parte la slujba oficiată în cinstea lor. După ce fiecare tânăr poartă o discuție cu duhovnicul său, urmează partea festivă. Petrecerea propriu-zisă are loc la Casa de Cultură. Copiii mai mici le pregătesc sărbătoriților un adevărat spectacol de muzică, dans și alte momente artistice. De organizarea acestei zile se ocupă primăria. Pentru întreaga localitate aceasta este o zi de mare sărbătoare. Zeci de persoane se adună să felicite omagiații și să ia parte la spectacolul pregătit.

Primarul satului, Valeriu Moraru, ne-a precizat că în acest an sunt 12 omagiați. Cu părere de rău, la moment primăria nu stă prea bine din punct de vedere financiar, ca să poată oferi cadouri sărbătoriților. Cu toate acestea, tinerii vor primi diplome și vor fi sărbătoriți cu mare alai. Primarul ne-a mai spus că nu întotdeauna darurile scumpe pot fi și prețioase. Cele care vin din inimă pot fi mult mai valoroase. Despre această tradiție dânsul ne-a povestit că a început acum 6 ani la inițiativa fostului primar Iurie Țurcanu. Acesta efectuase diverse deplasări și a remarcat tradiția respectivă într-o altă localitate și a adus-o și în Cornești.

