Începând cu luna octombrie, ungheneana Ana Valiulin va fi printre studenții Universității din Saitama, oraș situat la 20 km de Tokio, Japonia. Oficial va studia la facultatea de arte, dar va avea posibilitatea să își aleagă orice alte obiecte, pe care le va considera esențiale pentru cariera spre care tinde.

Provocată la o discuție, am aflat despre Ana, absolventa liceului „Vasile Alecsandri”, multe alte lucruri, care încă o dacă ne face să credem că avem copii deștepți, talentați și perseverenți. Simultan, Ana este studentă și la o universitate din Moscova, Rusia, facultatea de arte orientale, doar că în anul III. Va audia lecții online la unele obiecte, care nu se regăsesc în orarul universității din Saitama, va expedia lucrări, va îndeplini teze, în așa mod reușind să finalizeze și studiile începute cu doi ani în urmă. Două concursuri, două premii mari

A decis să studieze la facultatea de arte orientale, despre care spune că a fost o alegere spontană, după ce mama ei, Natalia Valiulin, a citit un anunț pe internet. Ana nu cunoștea nimic despre această instituție de învățământ, doar că de la semenii săi auzise că în Moscova este o universitate internațională, iar la una din facultăți se studiază cultura, istoria, dezvoltarea economică a țărilor din Asia de Vest: China, Japonia, Coreea. Așa că în primul an de facultate a început să studieze mai amănunțit despre Țara Soarelui Răsare, începând desigur de la limba japoneză. „În alfabetul japonez sunt peste 2000 de semne grafice, iar limba japoneză are două sisteme de scriere, katakana și hiragana. Și dacă în limba chineză un semn are numai o citire, atunci în japoneză semnul poate fi citit aproximativ în zece moduri diferite. Dificilă este și gramatica, pentru că sunt multe excepții, diferite moduri de vorbire”, spune Ana.

Anume la facultate, de la profesorul de japoneză, a auzit și de concursul „Ce fel de țară este Japonia”. I-a plăcut ideea, așa că a abordat subiectul colectivismului japonez pentru că îi place mult această latură a locuitorilor țării respective.

Preselecția la concurs a avut loc din două etape: cele peste 5000 de eseuri au fost citite de către proprietarii revistei care au lansat acest concurs, dintre care au fost selectate 87 de lucrări. Decizia finală a aparținut celor 6 sponsori ai concursului. Anume în acea perioadă a primit un mesaj electronic prin care a fost înștiințată că lucrarea ei este una reușită și probabil va ocupa unul din cele 3 locuri premiante. Vestea bună însă a primit-o săptămâna trecută: a ocupat locul II, deci eseul ei va fi unul din cele 101 eseuri adunate într-un jurnal în limba japoneză, cu un tiraj de peste 5000 de exemplare.

De ce studii anume în Japonia? La fel, a fost ghidată de mama ei, care a găsit un alt anunț, deja lansat de Ambasada Japoniei în Republica Moldova pentru studenții care cunosc limba japoneză. A fost acceptată din prima, așa că statul japonez timp de un an va suporta integral plata pentru studii, dar îi va asigura și o bursă, care îi va permite să trăiască acolo. Studiile nu se încheie aici

Este nerăbdătoare să își cunoască colegii, să studieze mai profund cultura acestei țări, să își facă noi cunoștințe. Spune că japonezii sunt oameni muncitori, perseverenți și duc un mod de viață activ, atât ziua, cât și noaptea.

Nu îi este frică să exploreze viitorul, doar știe că are multe calități nedescoperite. Ana vorbește fluent în câteva limbi: româna, rusa, franceza, engleză, japoneza și mai nou, limba coreeană. Își dorește să facă și masterul, deja va alege alte destinații, cum ar fi Belgia, Franța, dar există posibilitatea să revină peste doi ani din nou în Japonia, dacă tot ceea ce a cunoscut la facultate va fi realitate. Doar timpul le va aranja pe toate la locul lor.

