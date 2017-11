O zi prea îndepărtată de Sidney Sheldon



În această ediție vă recomand cu drag o carte interesantă, savuroasă și din cele care te revigorează după o zi încărcată. Atunci când o citești ai impresia că trăiești acțiunea împreună cu eroina, e vorba de Tracey Whitney, o tânără de 26 ani, însărcinată, angajată a unei bănci din Philadelphia și care are în față un viitor asigurat alături de un bogat tânăr pe nume Charles. Mersul lucrurilor frumoase la Tracey i le schimbă un telefon primit de la un inspector de poliție din orașul New Orleans, orașul natal al eroinei. La o oră târzie acesta o anunță că maică-sa s-a sinucis.

Venită de urgență în orașul de baștină Tracey descoperă că, de fapt, la baza sinuciderii mamei stă mafia locală în frunte cu Antonio Orsatti și mâna sa dreaptă – Joe Romano. Ea decide să-și facă singură dreptate, dar totul se întoarce împotriva ei și este închisă într-un penitenciar de maximă siguranță pentru 15 ani.

Tracey trăiește cele mai oribile evenimente (violurile între femei, legile penitenciarelor și cel mai grav pierderea copilului). Învață importante lecții de viață, dar și cum se leagă o prietenie trainică. Între pereții celulei, între zgomotele și țipetele de disperare și durere (cei care vor citi cartea vor afla amănunte de-a dreptul terifiante din viața de pușcărie) a nou venitelor ea decide să evadeze și să se razbune pe cei care i-au distrus viața. Soarta a fost de partea ei și a hotărât să-i ofere „cadou” libertatea mult râvnită.

Având în arsenalul ei frumusețea divină și talentul actoricesc, Tracey ajunge una din cele mai faimoase escrocherițe. În una din faimoasele ei aventuri ea îl întâlnește pe Jeff Stevens, un escroc și el, care devine nu numai un rival pentru Tracey, dar și viitoarea ei dragoste.

În carte vom întâlni un alt erou, care o urmărește pe Tracey să o prindă asupra măcar a unui furt și să o închidă, dar nu îi reușește. E un erou antipatic, un bărbat care-i ghicește mișcările, dar care, totuși, e cu un pas în urma ei. El este dovada vie că Tracey Whitney este eroina care are mâna liberă de la divinitate pentru a realiza acele furturi de la oameni îmbogățiți pe căi mai puțin oneste.

Dacă vrei să evadezi din rutină și să te relaxezi într-un mod util atunci cartea dată este cea mai potrivită. n

