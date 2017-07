Oameni ținuți în promisiunile unei fabrici în construcție stopate



A trecut mai bine de un an de când se tot amână deschiderea fabricii de procesare și uscare a legumelor și fructelor din raionul Ungheni. Într-un interviu din decembrie 2015 al lui Iurie Nicov, inițiatorul acestui proiect, acesta spunea că se lucrează intens, astfel încât în luna august a lui 2016 fabrica să fie deschisă. În iulie, într-un alt interviu al lui Nicov, dânsul a afirmat faptul că fabrica încă nu este gata să fie dată în exploatare, inaugurarea amânându-se până în toamna anului 2016. A mai trecut un an și nici acum lucrările nu au fost finisate. Cât fabrica mai zăbovește, fructele se usucă în pomi

Agricultorii și potențialii angajați ai fabricii din comuna Valea Mare au ajuns deja la capătul răbdării. Oamenii de acolo nu mai știu la ce să se gândească. Pentru o bună parte din ei această întreprindere însemna un loc de muncă stabil și un punct de vânzare a materiei prime. Cei mai harnici localnici, care s-au lăsat purtați de promisiuni, au cultivat hectare întregi de legume și fructe, iar acum nu știu ce vor face cu ele. Despre aceasta a semnalat Galina Varvariuc, primara comunei: „Construcția fabricii de uscare a fructelor și legumelor, care trebuia deja să funcționeze, s-a stopat la nivel de finanțare. Nu știu care este problema, dar lumea așteaptă, pentru că aici este vorba despre 200 de locuri de muncă și zeci de agricultori care așteaptă să-și vândă produsele. Localnicii din comuna noastră sunt oameni cu mari gospodării agricole, care sperau mult că această fabrică va funcționa, iar acum stau fără ocupație”. Dânsa a solicitat ajutorul președintelui Parlamentului Andrian Candu, atunci când acesta a venit în vizită de lucru la Ungheni, care s-a arătat interesat de problema respectivă, solicitând datele de contact ale proprietarilor pentru a comunica cu aceștia și a ajunge la un acord. „Noi vom găsi o soluție pentru aceasta până când guvernul Poloniei va aproba cea de-a doua tranșă a creditului. Pentru finisarea proiectului am discutat cu băncile comerciale ca să acordăm un ajutor din partea statului. Ne gândim să oferim credite privilegiate acestora ca să poată duce la bun sfârșit construcția fabricii”, a spus președintele. Dar de la vorbe până la fapte, până se realizează ceea ce se promite, mai poate trece un an. Iar oamenii din Valea Mare încă mai speră în continuare la o minune. Mit sau realitate?

Fabrica de legume și fructe uscate va oferi peste 200 de locuri de muncă și colaborări de lungă durată cu mai mulţi agricultori din țară. Întreprinderea va avea o capacitate anuală de prelucrare a peste 50.000 de tone de legume şi fructe proaspete. Din acestea se vor produce aproximativ 8.000 de tone de produse uscate, 99% fiind destinate exportului în SUA și Canada. În acest mod se va acoperi deficitul de pe piața legumelor uscate, precum spun experţii care au realizat proiectul. Încă din vara anului trecut se vehicula că fabrica deja ar avea încheiate contracte cu fermieri din raioanele de nord ale Republicii Moldova, dar și din Ucraina, România, Turcia, Belgia, care vor furniza materia primă. De asemenea, se mai spunea că deja există contracte și cu cei pentru care sunt destinate produsele finite, fie că e vorba de roșii și ardei uscați, sfeclă și morcov, sau chiar plante medicinale. Inițiatorii acestei afaceri mai spuneau că își doresc să aducă la Valea Mare o părticică de Uniunea Europeană.

Inițiatorii asigurau că vor amenaja și teritoriul adiacent, că vor încerca să schimbe mentalitatea oamenilor, că vor contribui la crearea unei asociații de agricultori, care să le furnizeze materia primă. Se mai vorbea și despre construcția fântânilor arteziene care să asigure cu apă nu doar întreprinderea, ci tot satul. Din păcate, nu am putut afla opinia inițiatorilor afacerii.

Menționăm că această fabrică costă aproximativ șase milioane de euro, dintre care patru milioane și jumătate sunt dintr-un credit al guvernului polonez, iar restul – alocaţii ale antreprenorilor.

