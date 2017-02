„Oamenii doresc să se facă dreptate”



În numele unui şir de consăteni a cerut dreptate Maria Mihalachi, locuitoare a unui sat din raionul Ungheni. Ei sunt indignaţi de faptul că o femeie tânără din sat, al cărei merit sunt doar cei trei copii de la diferiţi bărbaţi, primeşte de la „fondul social” câte 2800 de lei în fiecare lună. Femeile bătrâne, singure, care au muncit toată viaţa în câmp sau la fermă, nu ştiau ce înseamnă zile de odihnă sau concediu, au crescut câte 3-5 copii, acum primesc pensiide 800-1000 de lei. De ce, chipurile, statul îi hrăneşte pe cei tineri şi sănătoşi care nu doresc să muncească?

Statul îi hrăneşte nu numai pe cei tineri şi sănătoşi. Ziarul a scris de multe ori despre aceasta. Dacă apelăm iarăşi la Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, citim în articolul 5 că de dreptul la ajutor social beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei, sunt persoane încadrate în grade de dizabilitate; sunt şomeri înregistraţi la Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă care nu au refuzat locul de muncă propus sau să îl caute, se află în perioada dintre săptămâna a 30-a de sarcină şi săptămâna a 12-a după naştere ori îngrijeşte un copil până la vârsta de 3 ani sau un membru al familiei care necesită îngrijire din partea unei terţe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ, realizează venituri mici provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

Constantin Potlog, şef adjunct al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni, referindu-se la lege, a menţionat că, cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat (VLMG) al familiei şi venitul global al acesteia. Dânsul nu ar încerca să calculeze, deoarece acest lucru îl face programul computerizat, luând în consideraţie toate datele privind veniturile etc.

Îmi voi asuma îdrăzneala şi vor spune că VLMG se calculează în felul următor: 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant – în prezent 900 de lei; 70% din acelaşi venit sau 630 lei pentru fiecare alt membru adult al familiei; 50% (450 lei) pentru fiecare copil; un anumit procent se adaugă suplimentar (30%) pentru adult şi 50% pentru fiecare copil cu dizabilităţi.

La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile de asigurări şi asistenţă socială, veniturile realizate din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pământ, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate.

VLMG pentru familia tinerei sătence cu trei copii, referitor la care oamenii cer să fie făcută dreptate, va constitui aproximativ 900+450+450+450, în total 2250 lei. Dacă cu ea mai locuieşte vreo persoană matură, se adaugă 630 de lei şi va constitui 2880. În acelaşi timp, dacă nimeni dintre ei nu lucrează, familia nu posedă pământ, automobil, televizor plazmă, antenă satelit, calculator, maşină automat etc., ce ar putea vorbi despre bunăstare, ei vor primi lunar ajutor de 2880 lei. Dacă familia are vreun venit, de exemplu, unul dintre maturi primeşte salariu 1000 de lei, atunci ajutorul social va constitui 1880 lei. Mai e nevoie de comentarii, de ce oamenii nu doresc să muncească cu salarii mici?

Referitor la acest caz concret, familia primeşte ajutor de 1940 de lei şi compensaţie pentru perioada rece a anului. Apare întrebarea, de ce informaţia privind mărimea ajutorului e cunoscută de tot satul? Interlocutorul a menţionat că această întrebare poate fi adresată organelor competete.

