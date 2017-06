Oamenii sunt împotriva acestor tarife



„Primarului orașului Ungheni, Alexandru Аmbros. Locuitorii orașului Ungheni sunt împotriva majorării tarifelor la apa potabilă. Vă rugăm să examinați în mod pozitiv cererea noastră. Contăm pe sprijinul consilierilor. Vă rugăm să dați răspuns în paginile ziarului”. Această scrisoare scurtă, dar foarte concretă, semnată de 98 de locuitori ai orașului Ungheni, a fost transmisă primăriei și redacției.

Care este răspunsul oficialităților municipiului, aleșilor poporului la această scrisoare și la creștere semnificativă a tarifului la apă?

Potrivit viceprimarului Petru Langa, la această scrisoare va fi dat un răspuns oficial. Unul formal, întreb, că nu ați aprobat voi acest tarif draconic? Nu, zice, pur și simplu vom explica că persoanele defavorizate se pot adresa la primărie pentru ajutor. „În cazul în care tariful nu ar fi fost majorat, ar fi pus întreprinderea în genunchi. Nu am avea nici apă, nimic, așa ca lasă întreprinderea să funcționeze, iar păturile defavorizate să se adreseze la primărie, vom decide cum să le ajutăm. Asta va fi corect. Trebuie să se înțeleagă că întreprinderea nu este a cuiva, ci a noastră, lucrează pentru noi”, a declarat viceprimarul.

Veaceslav Caducenco, consilier orășenesc, expert la Camera de Comerț și Industrie Ungheni, a menționat că până la aprobarea tarifului de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, consilierii au fost informați de directorul ÎM „Apă-Canal”, Petru Scutaru, despre faptul că s-a terminat vacanța financiară și trebuie să plătească nu numai creditul, dar și dobânda, iar acest lucru, cu tarifele existente atunci, nu era posibil. La fel au crescut și cheltuielile pentru întreținerea sistemului de apeduct, care a fost extins și parțial modernizat. În același timp, sistemul este vechi, trebuie „cârpit” frecvent, sunt breșe, însă, au reușit să reducă numărul lor. Dacă nu ar fi adoptate noile tarife, întreprinderea peste o lună s-ar fi opri și atunci oamenii ar fi fost de acord cu orice tarife. Deci, noul tarif e o măsură extremă.

