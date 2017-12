Obiceiul de a învinge



Tinerele fotbaliste din Măcărești, indiferent în ce echipă joacă – cea a Școlii Sportive Ungheni sau a liceului „Elada” în care învață – și la ce competiție participă, fie că este vorba de campionatul național sau de un turneu, sunt obișnuite să câștige. Iată de ce și de la turneul republican de fotbal feminin în sală „Reunirea”, care a avut loc duminica trecută, în capitală, s-au întors cu cupa, un set de mingi și diplome.

Antrenorul cunoscut și permanent al fotbalistelor, Ion Sacacol, a precizat că echipa lor a fost invitată la acest turneu și nu au putut refuza. La competiție au participat 6 echipe de fete născute în anii 2004-2005 din zona Centru – Nisporeni, Călărași, Telenești, Ungheni și două echipe din Orhei. În echipa liceului din Măcărești au fost și trei jucătoare din Florițoaia Veche și Cetireni. Meciul cu fotbalistele din Nisporeni s-a încheiat cu victoria redutabilei echipe din raionul Ungheni, cu orheiencele au jucat la egalitate. În finală măcăreștencele s-au confruntat cu jucătoarele din Călărași, obținând o victorie netă.

Antrenorul a menționat cu satisfacție că trei goluri a marcat căpitanul echipei, Adelina Cojocari, câte o minge au trimis în poarta adversarelor Luminița Enachi, Cristina Vorotic și Alina Vizitiu. Căpitanul echipei a spus că acest turneu pentru ea va fi de neuitat, nu numai pentru aceste goluri, dar și datorită faptului că antrenoarea selecționatei Moldovei U-15, Elena Subotina, care s-a aflat printre oaspeți, a selectat-o pe ea și pe colega sa Luminița Enache în componența echipei sale, ceea ce pentru ea personal e foarte onorabil.

