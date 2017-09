Ocrotitoarea Moldovei, la ea acasă



Ungheni. Veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei, a ajuns acum și aici. La 31 august Biserica Ortodoxă Sf. Apostol Andrei a primit în dar acest veșmând de la Patriarhia Română, Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Slujba arherească de primire a veşmintelor a fost oficiată de căte Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului şi un sobor de preoţi din România şi Republica Moldova. A urmat o scurtă rugăciune de mulţumire, în care clericii s-au rugat pentru pace, linişte şi sănătatea locuitorilor oraşului Ungheni, după care a urmat Sfânta Liturghie. După aceasta soborul de preoți, împreună cu credincioşii au efectuat o procesiune pe străzile oraşului, purtând icoana şi veşmântul Cuvioasei Parascheva, vestind bucuria binecuvântării revărsate peste localitate.

Preasfințitul Părinte Antonie, între altele, a spus: „Eveniment mare, binecuvântat şi sfânt. Veşmântul Cuvioasei a ajuns la Ungheni. E mare minune. Orașul de astăzi a devenit mai bogat şi a mai câştigat un patron spiritual pe lângă Maica Domnului, pe Cuvioasa Parascheva. Sfinţii ne invită la sfinţenie. Şi Sfânta Parascheva ne îndeamnă să ne schimbăm viaţa, să fim mai buni, mai milostivi, mai înţelegători. Sfânta a făcut un dar oraşului Ungheni. Cuvioasa Parascheva a trimis veşmântul ei, pentru a ne întări în credinţă. A ales această zi, când sărbătorim Limba noastră, pentru a ne spori bucuria sufletească şi pentru a ne îndemna la mai multă rugăciune, la mai multă răbdare”.

