Nişte tineri din Ungheni au una din cele mai simpatice îndeletniciri – de-a surprinde plăcut alte persoane. „Noi vă aducem mii de zâmbete pe buze” – acesta este sloganul echipei care intră în casele celor, rudele cărora sunt plecate peste hotare, ca într-o zi mai specială să micşoreze imaginar distanţa dintre persoanele apropiate.

Ideea aparţine Anei Lazari, o tânără mămică, care o perioadă de timp a trăit departe de casă şi care ştie ce e dorul de casă, nostalgia după întâlnirile la masa de sărbătoare cu cei dragi şi cât de mult le simţi lipsa celor care sunt plecaţi departe. „Deseori doream să îmi surprind rudele şi nu ştiam cum să o fac, fără a deranja persoane străine, fie ca să cumpere un cadou sau un buchet de flori, pentru ca în ziua specială să le bată la uşa”, spune Ana. Aşa că, revenită acasă, a înfiinţat o mică agenţie, care sună simplu – Surprize la domiciliu.

A însuşit că cea mai reuşită cale de a comunica cu potenţialii clienţi este reţeaua de socializare, după care fac legătura prin telefon. Cu toate că în echipă sunt mai multe persoane – videografi, fotografi, şoferi, câţiva curieri, dar şi cei care livrează cadourile, Ana este cea care pune la punct toate detaliile. În viziunea ei, nimic nu este mai preţios decât fericirea şi lacrimile de bucurie din ochii celui care a fost felicitat şi care, desigur, prin buchetul de flori sau cadoul primit, a simţit prezenţa oamenilor dragi.

Solicitările sunt diferite, iar echipa a avut ocazia să felicite „vinovaţii” nu doar cu ocazia zilei de naştere, dar şi cu alte prilejuri, cum ar fi ziua nunţii, ziua onomasticii, începutul unui an nou, dar şi finisarea reuşită a studiilor. O surpriză adevărată, care se pare că a marcat întreaga echipa, a fost în anul trecut, în ziua de 8 martie. Atunci, cu un braţ de flori, tinerii au venit să îi spună un sincer mulţumesc mamei ţintuite la pat din partea fiicei plecate peste hotare. Iar întâlnirea a culminat, atunci când împreună cu echipa a intrat în casă şi fiica ei.

Liderul spune că achitarea serviciilor se face doar prin transfer bancar. Şi cadourile sunt speciale: flori, coşuri cu fructe, diplome pentru cel mai bun naş ş.a.

Iată ce spun clienţii. Sabina Stamati, locuieşte în Bologna, Italia: „Fiind la mii de kilometri, am putut face o surpriză plină de emoţii şi fericiţi oamenilor dragi”. Cristina Dodon, plecată de mai mulţi ani în Rusia, prin intermediul echipei şi-a felicitat mama care locuieşte în Sadova, Călăraşi. „Ceea ce faceţi chiar este spectaculos şi să o ţineţi tot aşa”, este mesajul dânsei.

Deci, sunt cunoscuţi nu doar în raionul Ungheni, dar şi în satele din raioanele Nisporeni, Călăraşi. Nu au numărat câte persoane au reuşit să le surprindă şi să le „fure” o lacrimă de bucurie. Ana spune că ar fi probabil mai bine de 200.

