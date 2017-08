Ocupația pufoasă poate să se transforme într-o afacere de succes



Săptămâna trecută, redacția ziarului a avut oaspeți mai deosebiți. De fapt, cu Igor Dașan, tânăr antreprenor din orașul Ungheni, am discutat de nenumărate ori. Doar că de data aceasta dânsul a venit însoțit de un mic animăluț pufos, pe care la prima vedere îl poți confunda cu o veveriță sau un iepure. Igor a oferit o pauză de relaxare în mijlocul zilei de muncă întregii echipe redacționale, căci micul oaspete a mers din mână mână, a fost mângâiat și fotografiat. Igor spune că șinșilei îi spun Pufi, noi însă am botezat-o „Antistres”. Atunci când vedem o pisicuță sau un iepuraș, fiecare dintre noi tinde să îi mângâie. Blana lor mătăsoasă e atât de moale și lucioasă, că ai vrea la infinit să îi ții în brațe. Iată atunci când mângâi o șinșilă, satisfacția e dublă. Un hobby pufos poate să devină business Acolo unde este dorință, apare și mișcarea. Igor are o afacere în domeniul telecomunicațiilor, doar că și-a dorit ceva mai mult și mai diferit decât ceea ce fac alții. De mai bine de jumătate de an întreaga lui familie are un hobby comun: au înființat o minifermă de creștere a șinșilelor. Și dacă aceste rozătoare în mare parte sunt crescute pentru blana lor prețioasă, Igor a preferat să le înmulțească ca animale de companie.

Proprietarul le-a făcut o descriere simplă: sunt animale curate, care fac parte din grupa rozătoarelor, blânde și curioase, nu mușcă, nu mănâncă foarte mult, nu sunt pretențioase, se atașează puternic de cei din jur și pot reprezenta un minunat animal de companie atât pentru copii, cât și pentru adulți.

La început a studiat literatura din domeniu, apoi a procurat 10 familii. O familie propriu-zisă este alcătuită dintr-un mascul și cinci femele. Pentru ca să fie sigur că mâncarea care le-o dă este de calitate și inofensivă pentru animăluțele pufoase, o pregătește chiar el personal. Șinșila mănâncă mai mult granulat, dar iubește și dulciurile, preferând stafidele sau semințele de floarea-soarelui.

În activitate sunt antrenați și părinții lor, care, după cum a spus și Igor, timpul liber vor să și-l petreacă util.

„Le vindem celor care își doresc un animal de companie și știm că va avea grijă de el. Tot noi le putem oferi și mâncarea pentru animal, le recomandăm de ce are nevoie o șinșilă pentru ca să se simtă bine”, adaugă Igor Dașan.

Familia Dașan este printre cei mai rari posesori din țară ai șinșilelor de culori nestandard: adică albe, bej sau black velvet ebony (catifea neagră). Culoarea standard a părului de pe spate este gri-deschis, iar pe abdomen – alb.

Dânsul zice că e prea mult spus atunci când vorbim despre o afacere. Poate e mai mult decât un simplu hobby, dar care speră că peste ani poate să se transforme într-o afacere profitabilă. Puii de șinșilă vânduți au ajuns pe mâini bune, posesorii convingându-i deja și pe alții că șinșila e cel mai potrivit animal de companie.

Dacă totuși doriți neapărat să îi oferiți unei persoane un cadou inedit, Igor spune că îi poate ajuta cu drag și le recomandă să achiziționeze un exemplar tânăr, în vârstă de circa 2-4 luni, pentru ca acesta să se obișnuiască cu stăpânul și noul cămin.

