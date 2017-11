Odată reîntors, a hotărât să rămână



Este decizia luată de unul din tinerii ungheneni, pe nume Mihai Ceban, în vârstă de 26 de ani. Acum 8 ani, pe când împlinise majoratul, își luase inima în dinți și alesese drumul meleagurilor străine. A plecat în Moscova, în căutarea unui loc de muncă ce urma să-i asigure un venit cât de cât decent. Plecase ca orice moldovean dispus să lucreze orice îi va reuși mai bine. Lipsit de experiență, dar cu multă dorință de a învăța, tânărul se angajase într-un restaurant specializat în gătirea peștelui și a fructelor de mare. A început de jos și nu i s-au făcut prea mari promisiuni. Avea la dispoziție o lună ca să demonstreze că se poate descurca.

Spre norocul lui arta gătitului îi venea mănușă, iar prin munca sa a reușit să ajungă chiar și mâna dreaptă a directorului. Cu toate acestea, aspirațiile lui erau mult mai mari, iar setea de cunoaștere l-a făcut să renunțe la post. Și-a dorit să cunoască America, să vadă o lume nouă, diferită de cea din Rusia. Cu acest gând se întorsese acasă, însă planurile i-au fost date peste cap. Ulterior s-a gândit să rămână în orașul în care a copilărit, și să încerce să-și dezvolte o afacere din experiența câștigată peste hotarele țării. Aceasta este scurta poveste a unui tânăr optimist, care a hotărât să-și investească banii câștigați într-un local, care speră să câștige încrederea și admirația unghenenilor. Bucătărie japoneză, premieră pentru ungheneni

„Încă de când m-am întors în țară, m-am gândit să-mi deschid propriul local de sushi. Am ales Ungheniul atât din nostalgie, cât și după necesitate. În Chișinău astfel de localuri vezi la tot colțul, la noi bucătăria japoneză este mai puțin cunoscută. Puțini știu că mâncarea japoneză se consideră una din cele mai sănătoase. Spre exemplu, sushi conține omega3 și se recomandă mai ales femeilor, care sunt la dietă”, a remarcat Mihai. După experiența lui, tot ceea ce este nou atrage, drept pentru care tânărul spune că va pregăti un meniu deosebit de celelalte oferte în oraș. De asemenea, dânsul ne-a mai povestit și de specialitatea sa, peștele pregătit în 5 minute, un pește crud, marinat, rapid și cu un decor special. Printre celelalte bucate japoneze, tânărul ne-a mai enumerat și diverse rulouri de sushi, calde, reci, salate cu fructe de mare. În legătură cu alegerea localului, Mihai a menționat că a vrut să se axeze anume pe centru. Întrucât la început oamenii nu vor înțelege, va fi nevoie de o perioadă să se învețe și cu astfel de preparate. În opinia lui, locul contează mult, dar mai mult decât atât – calitatea produselor. „Mi s-a întâmplat de multe ori că clienții, amatorii de sushi, mă întrebau, de ce nu le iese la fel de bune, dacă folosesc aceleași ingrediente. Adevărul este faptul că ceea ce avem noi prin magazine sunt de fapt niște imitații, ingrediente asemănătoare, multe dintre acestea bucătarul le prepară singur sau pune anumite adaosuri, condimente speciale. Cel mai important este calitatea produselor. Este adevărat că sunt foarte scumpe și chiar dacă alegi cele mai bune produse, trebuie să te și pricepi să le gătești”, a mai precizat tânărul.

De remarcat este curajul său. Nu-i este frică de eșec, iar familia i-a fost mereu aproape. Ne-a povestit cu mândrie despre sora sa, cumnat și, nu în ultimul rând, părinți, care l-au ajutat și l-au încurajat atunci când a întâmpinat greutăți. La finalul discuției Mihai chiar a punctat acest subiect legat de familie, spunând că în lumea aceasta singura bogăție este familia, iar atâta timp cât ai susținerea ei poți trece peste orice impediment.

