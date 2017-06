Omul care seamănă necontenit înţelepciune



Îi admiră pe Tolstoi şi Dumas, il citeşte pe Ion Druţă şi crede că literatura română şi cea universală va fi vie atâta timp cât va fi citită, recitită şi corect înţeleasă. Nu este vorba despre un scriitor celebru sau un critic literar cum s-ar părea la prima vedere. Faceţi cunoştinţă cu Svetlana Scurtu, bibliotecara din satul Cornești, care s-a dedicat profesiei mai bine de 14 ani. Este o femeie şcolită, modestă şi de o cumsecădenie foarte rară.

— Ce presupune meseria de bibliotecar?

— Este o profesie ce necesită foarte multă dăruire, abnegaţie şi, desigur, pasiune.

— Ce anume sau cine v-a determinat să alegeți această profesie?

— Nu a fost o decizie luată din timp, a fost ceva spontan, la propunerea doamnei Alexandra Colţişor, pe atunci şefa bibliotecii publice din satul Corneşti. O decizie de care nu regret. Îmi place ceea ce fac, e o meserie nobilă.

— Cum v-a susținut familia în cei 14 ani de activitate în cadrul bibliotecii?

— Am parte de o familie minunată, care mă înțelege, mă susține și mă ajută în măsura posibilităților, deși adesea îmi fac reproșuri pentru timpul acordat în favoarea copiilor din sat. Cu toate acestea, când am nevoie fetele mă ajută la activitățile desfășurate în cadrul bibliotecii, uneori pot chiar să le cer părerea, sfatul pentru a înțelege mai bine gândurile tinerilor.

— În ce măsură fac concurenţă noile tehnologii bibliotecilor din ţară?

— Nu este vorba de o concurenţă, în cazul când cartea este îmbinată corect cu noile tehnologii. Cartea a fost şi va rămâne principala sursă de educare şi de transmitere a cunoştinţelor, iar noile tehnologii ajută la promovarea cărţii şi bibliotecii în societate.

— Cât de des merg tinerii la biblioteca din localitate?

— Destul de des luând în consideraţie că la bibliotecă azi poţi găsi nu numai cărţi interesante dar şi diverse ocupaţii în cadrul serviciilor noi. La bibliotecă ai posibilitatea să pregăteşti temele pentru acasă, să petreci timpul liber frumos, să discuţi cu rudele şi prietenii din afara localităţii. Acestea toate fiind accesibile prin intermediul reţelelor de socializare folosind calculatoarele obţinute cu ajutorul programului Novateca.

— Îmi puteţi numi colecţiile de carte ce sunt cel mai des lecturate de tinerii satului Corneşti?

— Avem colecţia enciclopedică Britanică, colecţia „Adevărul” folosite la lecții de către elevii din Gimnaziul Corneşti şi tinerii plecaţi la studii în alte instituţii de învăţământ. Avem colecţiile „Lira” şi „Romanul de dragoste” care sunt citite de tineri, cât şi de intelectuali și pensionari.

— Care este cea mai mare mândrie a dumneavoastră, în cei 14 ani de activitate în calitate de bibliotecară?

— Mă mândresc cu cititorii bibliotecii, dar îndeosebi cu tinerii din Consiliul Tinerilor, fondat cu 6 ani în urmă. Am avut şi am marele noroc să colaborez cu o generaţie de tineri extraordinară. Educaţi, talentaţi, adevăraţi patrioţi ai localităţii care au contribuit la reînvierea şi crearea unor tradiţii precum ,,Sărbătoarea Majoratului şi petrecerea tinerilor la studii’’. Mă bucur că biblioteca a devenit o a doua casă pentru aceşti tineri, unde revin de fiecare dată cu plăcere oriunde s-ar afla. Deşi unii deja sunt angajaţi la serviciu, găsesc timp pentru a vizita biblioteca şi a retrăi emoţiile de odinioară. Sper că acest consiliu al tinerilor să reziste în timp, generaţia de azi luând exemplu la cei de ieri, iar cei de mâine la generaţia de azi trasmiţând şi promovând valorile culturale din localitate.

— Cum vedeţi biblioteca în viitorul apropiat?

— Fiind spaţioasă, o văd renovată, reamenajată cu o sală de lectură cu multe flori, şi, desigur, cu mulţi cititori. Biblioteca va deveni locul preferat de petrecere a timpului, atât al tinerilor, cât şi al oamenilor în etate, indiferent de ocupaţie şi statut social graţie posibilităţilor oferite de către programul Novateca.

