ONG-urile de media cerem deputatului PDM Vladimir Hotineanu să-și dea demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media în urma agresării reporterului Jurnal TV



Tweet



Tweet

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă agresarea jurnaliștilor și îngrădirea dreptului la informație al acestora, precum și încercările unor demnitari de a-i intimida pe reprezentații presei, atunci când încearcă să investigheze subiecte legate de corupție, abuzuri de funcție și alte teme de interes public. Astfel, potrivit reportajului „Averile deputatului Hotineanu”, difuzat de postul Jurnal TV, sâmbătă, 17 iunie 2017, reporterul care documenta materialul a încercat să-i adreseze câteva întrebări președintelui Comisiei parlamentare pentru mass-media, Vladimir Hotineanu. În loc de răspuns însă, deputatul PDM l-a îmbrâncit și l-a agresat verbal, adresându-i invectiva „debil”. Condamnăm astfel de acțiuni și le calificăm drept abuzive, având în vedere calitatea de persoană publică pe care o presupune statutul de ales al poporului. Regretăm faptul că trebuie să îi amintim unui deputat că Legea presei oferă reprezentanților mass-media dreptul să obțină și să difuzeze informații de interes public, iar Codul penal prevede sancțiuni ”pentru împiedicarea intenționată a activității mass-media și a jurnaliștilor”. Considerăm tentativele de intimidare a jurnaliștilor incompatibile cu statutul de președinte al Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. În consecință, îi cerem deputatului Vladimir Hotineanu să-și depună demisia din funcția de președinte al acestei comisii și să-și prezinte scuzele de rigoare pentru acest comportament inacceptabil. Facem apel, totodată, către conducerea Partidul Democrat să se autosesizeze pe marginea acestui caz și să ia măsuri de responsabilizare a membrilor săi, pentru a nu admite pe viitor astfel de incidente. Declarația este semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice, Centrul „Acces-Info”, Comitetul pentru Libertatea Presei

You can leave a response , or trackback from your own site.