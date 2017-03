Oraşul ar trebui să ia exemplu de la sat



La noi la Semeni primăria a construit cinci staţii de autobuz. A reuşit. În schimb, în oraşul Ungheni nu este niciuna normală. Iată staţia din fotografie, situată lângă Centrul Educaţional. De obicei, de aici consătenii mei, după ziua de muncă sau după ce fac cumpărături la piaţă, se întorc acasă. Spuneţi-mi, ce ne arată că aici e o staţie? Aceste două bănci? Nu este măcar un acoperiş unde te-ai putea ascunde când plouă sau ninge. Desigur, nu are rost să întrebi conducerea primăriei. Răspunsul e clar. Nu sunt bani. Mai aşteptăm, poate municipiul, poate unirea cu Primăria Zagarancea va permite să se facă nişte staţii normale.

