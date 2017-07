Organizațiile de media condamnă practicile discriminatorii de îngrădire a accesului reprezentanților presei la evenimentele de interes public



Tweet



Tweet

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă cazurile tot mai frecvente de impunere a unor restricții de către autoritățile statului în ceea ce privește accesul presei la evenimentele de interes public.

Astfel, miercuri, 26 iulie, fotoreporterului Constantin Grigoriță i-a fost interzisă participarea la întâlnirea Președintelui Igor Dodon cu reprezentanţii mass-media, organizată la vila prezidențială de la Condrița, deși jurnalistul a întrunit toate condițiile solicitate de Președinţie.

Considerăm inacceptabilă admiterea selectivă a reprezentanților mass-media la asemenea evenimente. Legislația media garantează dreptul jurnalistului de a obţine şi a difuza informaţii, de a face imprimări audiovizuale, a filma şi a fotografia, iar refuzul neîntemeiat de a asigura accesul jurnaliștilor constituie o formă de discriminare și un abuz. Atenționăm că asemenea practici sunt contrare convențiilor internaționale în domeniul mass-media și principiilor presei libere.

Reamintim organizatorilor acestui eveniment că împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau intimidarea pentru critică sunt sancționate și de Codul Penal al Republicii Moldova.

Solicităm Președinției Republicii Moldova și personal Președintelui Igor Dodon să explice public cauzele neadmiterii fotoreporterului Constantin Grigoriță. Cerem instituțiilor statului să dea dovadă de transparență și să-și construiască relația cu presa pe baze de încredere reciprocă. Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Comitetul pentru Libertatea Presei. Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul ”Acces-Info”

You can leave a response , or trackback from your own site.