Pachetul alimentar pentru donatorii de sânge va include produse sănătoase ce conțin cantitatea necesară de proteine, glucide, lipide, fibre alimentare și calorii necesare pentru suplinirea caloriilor pierdute cu sângele donat. În acest sens, Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, majorarea normelor de cheltuieli pentru alimentația donatorilor de sânge și componente sangvine de la 50,90 la 100,0 lei. Astfel, donatorii vor primi câte un litru de suc fără adaos de zahăr din mere sau mere și struguri, 300 de grame de carne înăbușită sau 160 de grame de pește natural în suc propriu.

De asemenea, vor fi oferite 100 de grame de ciocolată, 400 grame de halva sau 250 de grame de fructe uscate și o conservă de legume bogate în vitamine. În total, pachetul alimentar va conține cel puțin 80 de grame de proteine și 1500 de calorii, necesare pentru recuperarea unei persoane după donarea sângelui. Toate aceste produse vor contribui la menținerea și asigurarea modului sănătos de viață prin alimentația sănătoasă.

Pentru asigurarea donatorilor cu produse alimentare, în perioada octombrie-decembrie 2017, vor fi necesare cheltuieli suplimentare de 2 milioane 500 de mii de lei. Banii vor fi alocați din contul economiilor făcute de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Menționăm că în prezent, pachetul alimentar conține suc de mere și struguri, pateu din carne de găină, sardine în ulei și lapte condensat. Alimentele sunt procurate în cadrul licitațiilor publice de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

Anul trecut, în Republica Moldova s-au efectuat în jur de 79 de mii de donări de sânge.

