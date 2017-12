Palatul de Cultură din Ungheni după reparația de 4 mln. lei



În 2013, la Palatul de Cultură din orașul Ungheni s-au efectuat reparații în valoare de 4 milioane de lei. Cum s-a reanimat activitatea după realizarea acestui proiect, dar și ce alte lucrări de reparație sunt planificate la instituția culturală care, conform declarației viceprimarului Eduard Balan, urma să devină un Centru Cultural Multifuncţional de importanţă regională? Pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări am vorbit cu Tatiana Costei, directoarea interimară a instituției culturale. Dar, până a relata despre aceasta, reamintim cititorilor ce lucrări s-au realizat atunci: reparația capitală a comunicaţiilor inginereşti (apeduct, canalizare, electricitate), a sălilor sportive şi de dans, a sălii mici pentru 300 de spectatori, restabilirea şi repararea grupurile sanitare. Tatiana Costei a specificat cu referire la sala mică: „Aici lucrările au fost executate mai puțin calitativ, dar firma ce a câștigat tenderul a revenit și a făcut retușările din sursele financiare proprii”. Potrivit dânsei, la moment la Palatul de Cultură activează 25 de colective artistice. Zece din acestea sunt atestate la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării și nu se percepe taxă de participare în activitatea lor. Colectivele respective sunt frecventate de peste 200 de persoane. Celelalte 15 percep taxă și majoritatea sunt de dansuri populare și vârsta participanților preponderentă este de la 4 la 14 ani. Printre colectivele artistice ale palatului se regăsește și ansamblul model vocal „Vârsta de Aur” (25 de pensionari). Numai în 2016 cercurile artistice de aici au fost frecventate de 648 de persoane. Sala mică și-a deschis ușile pentru melomani… Cineva a zis că nu te duci undeva când vrei tu, ci când vrea Domnul. Așa mi s-a întâmplat și mie. De ceva timp din varii motive amânam interviul cu Tatiana Costei cu referire la reanimarea activității Palatului de Cultură. Și iată, că într-o vineri am contactat-o, iar de la celălalt capăt al firului ea îmi spune bucuroasă că chiar azi este un spectacol de muzică la pian în sala mică, unde s-au achiziționat în sfârșit scaune. Am plecat acolo fiind curioasă. Spectacolul era susținut de un grup de copii de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui, România, conduși de ungheneanca Galina Parfeni.

Starea care am trăit-o la acest eveniment nu pot să o redau în cuvinte, a fost ceva feeric. Galina Parfeni, profesoară de pian, ne-a declarat: „Cunosc că la momentul plecării mele, acum 12 ani, la Vaslui sala aceasta era într-o stare foarte deplorabilă, dar mă bucur foarte mult că în sfârșit există și noi putem să organizăm aici cât mai multe spectacole de acest gen”. Directoarea interimară a palatului menționează că nu cunoaște exact cât au costat scaunele, dar din informația pe care o deține valoarea lor ar fi între 65 și 66 mii de lei. De la instalarea lor aici deja s-au desfășurat mai multe activități, dintre care Forumul Regional, ediţia VII, “Regiunea de Dezvoltare Centru – soluţii inovative şi oportunităţi pentru afaceri”, balul bobocilor studenți de la Colegiul de Medicină. „Avem planificate pentru săptămâna viitoare lecții deschise. Există solicitări de a lansa un cerc dramatic și această sală este perfectă în acest scop. Deschiderea cercului respectiv îl planificăm pentru anul 2018”, spune Tatiana Costei. Tereza Cazacu, directoarea Școlii de Muzică, a menționat că achiziționarea scaunelor în sala mică este benefică, fiindcă instituția pe care o conduce nu dispune de o sală de spectacole și nu poate să desfășoare activități ale elevilor. …și despre alte reparații Conform declarațiilor Tatianei Costei, la Palatul de Cultură ar necesita reparație aripa B, fiindcă există solicitări din partea beneficiarilor din birourile de acolo (AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, OT Ungheni, Asociația Raională Ungheni „Cernobâl” etc.). „Dar, cea mai mare necesitate este reabilitarea fațadei instituției. Din start, când s-a proiectat clădirea, au fost comise niște greșeli tehnice, astfel un perete nu este izolat”, conchide directoarea interimară.

