Suprafețele însămânțate în raionul Ungheni cu grâu de toamnă s-au redus cu aproape 2000 de hectare. De regulă, aceasta constituia 9000-9500 ha, iar anul acesta este de 7300 ha.

Declarația aparține lui Viorel Scutaru, șeful Direcției Agricultură și Alimentație. Cauzele care au redus suprafețele cu grâu se datorează lipsei de precipitații din toamna anului trecut, care a pus în dificultate începutul campaniei de însămânțare a culturilor din prima grupă. Celelalte terenuri care erau programate au fost însămânțate cu întârziere și plantele nu s-au dezvoltat suficient. Iarna nu a pus în pericol culturile de toamnă. 35% din terenuri semănate sunt într-o stare bună, restul – satisfăcătoare. Condițiile climaterice sunt optime, la fel și rezerva de umiditate în sol, pentru ca grâul de toamnă să se dezvolte.

Potrivit șefului DAA, în anul curent trebuie să fie însămânțate 13497 ha cu porumb, 9752 – floarea-soarelui, 37 – sfeclă de zahăr, 13 – cartofi, 29 – cu fasole și 302,8 ha cu legume, dintre care cea mai mare suprafață este planificată să fie plantată cu roșii – 39 ha, varză – 37,5 și ceapă – 27. La moment a fost însămânțat orzul de primăvară – 219 ha și mazărea – 34.

Deși Scutaru a afirmat că de la an la an, în raionul Ungheni se micșorează suprafețele în paragină, agen-ții economici sunt încurajați să investească în agricultură, Ludmila Guzun, președinta raionului, este de altă părere. Dânsa a spus că situația actuală în care se face agricultură nu bucură deloc, a îndemnat și primarii să întreprindă măsuri pentru a reduce suprafețele nelucrate. În acest sens, Scutaru a adăugat că a propus Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să stabilească și pedepse pentru cei care nu lucrează terenurile agricole și nu respectă rotația culturilor.

