O locuitoare din Bulhac, un sat mic, regretă că doctorul lor minunat, probabil, nu are posibilitate să se deplaseze în localitatea lor uitată de Dumnezeu. Ei nu se pot descurca fără doctorul care înainte venea la ei în fiecare miercuri, deoarece majoritatea locuitorilor din sat nu mai sunt tineri și le este foarte greu să se ducă la Cioropcani. Unde să se adreseze ca să soluționeze chestiunea privind vizita medicului în sat cel puțin o dată pe lună?

Maria Moldovan, directoarea Centrului de Sănătate Cioropcani, care deservește locuitorii comunelor Cioropcani și Buciumeni – în total cinci sate – explică că au doi medici de familie. Asistenta medicală care lucra cu unul dintre ei și care deservea satul Bulhac, e internată în spital, iar medicul de familie fără asistentă nu pleacă la primire. Totodată doctorul în asemenea situații, dacă sunt chemări, face vizite la domiciliu. Punctul medical era deschis, infirmiera le explica tuturor unde să se adreseze în caz de necesitate. Oamenii nu trebuie să creadă că dacă asistenta medicală era bolnavă, punctul medical nu lucra.

Dar cine și ce măsuri ia dacă unicul medic de la centurul de sănătate din sat, de exemplu, s-a îmbolnăvit sau se află în concediu? Potrivit Tatianei Moraru, directoare adjunctă a Centrului de Sănătate Ungheni, această chestiune a fost abordată în repetate rânduri la diferite niveluri, dar rămâne deschisă și soluționarea ei ține de competența Ministerului Sănătății. Dacă la centrul de sănătate lucrează un singur medic, în timpul concediului sau lipsei sale din alte motive, în locul lui nu pot primi altă persoană și nu are cine să-l înlocuiască. Să luăm, de exemplu, Centrul de Sănătate din Năpădeni, pe cine ar putea detașa încolo atunci când medicul se află în concediu? Ar exista intenții de a schimba ceva în sistemul de deservire, s-ar vorbi și despre licențierea medicilor, dar cum va fi în realitate deocamdată e greu de spus. Interlocutoarea a menționat că la această întrebare pot răspunde numai responsabilii de la minister.

Iar muritorilor de rând, ca întotdeauna, le rămâne doar să rabde și să aștepte.

