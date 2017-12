Până și serviciile poștale au ajuns un lux



Locuitorii satelor Cornova și Mânzătești riscă să-și piardă oficiile poștale și asta după ce angajații de acolo rând pe rând au început să-și semneze demisiile. Această problemă s-a ivit încă de acum câteva luni, iar odată cu venirea sezonului rece, oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de faptul că pe ger și ninsoare vor fi nevoiți să meargă mai mulți kilometri pentru a ajunge la cel mai apropiat oficiu poștal.

„Vor să ne închidă totul, să nu mai avem nici măcar o poștă. După pensie vom merge tocmai în satul vecin, vom face un drum lung pe jos, păi dacă în acest timp îmi fură banii cineva. La noi multe se pot întâmpla. Primeam și noi un ziar, dar acum nici măcar abonamentul nu vor să ni-l mai facă, spun că nu se vor deplasa ei tocmai până aici să ni-l aducă”, s-a revoltat un bătrân din satul Cornova.

Primarul satului, Stepan Roșca, spune însă că în acest sens primăria a întreprins toate măsurile, dar pur și simplu nu se găsește persoana potrivită pentru acest post. „Salariul este foarte mic, pentru 1200 de lei nimeni nu vrea să lucreze, cei apți de muncă lucrează la o companie străină în Ungheni, acolo au salarii mai mari, iar celorlalți care și-ar dori să lucreze le este greu să învețe programa la calculator. Plus la asta ar mai trebui să facă și cursuri de instruire, eu sunt dispus să le plătesc și drumul numai să facă instruirea și să se angajeze. Dar vedeți cum este acum de când se plătesc și taxele la poștă, și totul se introduce în calculator, de multe ori angajații sunt nevoiți să se rețină mai mult de 3 ore pe zi, mai ales atunci când e rând stau și câte 4-5 ore, dar suplimentar nu li se plătește”, a motivat primarul.

Directoarea filialei ÎS „Poșta Moldovei” Centrul de Poștă Ungheni, Parascovia Chirinciuc, spune că ar fi imposibil ca dintr-un sat de 1100 de oameni să nu fie nici un doritor. Aceste ore ar putea fi cumulate chiar și de un funcționar public din cadrul primăriei cel puțin până se va găsi un angajat, a mai precizat dânsa. „Cu siguranță că sunt multe femei care nu lucrează, care și-ar dori să aibă un post de muncă în sat. Nu e neaparat să aibă studii, dacă învață programa și este atentă la introducerea datelor nu este complicat. Iar dacă ar fi dispusă ar putea cumula și funcția de poștaș, și de șef al oficiului și ar avea chiar și un salariu de 3000 de lei. Nu cred că pentru un post de muncă în sat le-ar da cineva așa salariu. Posibil, problema este alta. Oamenii nu ar dori să renunțe la ajutoarele sociale pe care le primesc, căci odată angajat oficial nu mai pot primi ajutorul social, care la unii este mai mare decât un salariu, din acest motiv preferă să stea degeaba și să-i vină banii acasă, decât să muncească și să aducă un beneficiu societății”, a mai spus directoarea.

O situație mai critică se atestă în satul Mânzătești din comuna Hârcești. Pentru cei circa 400 de locuitori, șansele sunt aproape nule de a se mai remedia problema privind oficiul poștal sau angajarea unui poștaș, întrucât majoritatea sunt bătrâni, nu s-a găsit nicio persoană, care ar fi competentă pentru acest angajament. În același timp, Parascovia Chirinciuc a mai precizat că acolo nu doar lucrătorul ar fi o problemă, dar și încăperea. La insistența primarului oficiul respectiv a funcționat în ultimul timp într-o încăpere unde cad și pereții. Deși nu și-ar dori să o închidă, directoarea spune că cea mai logică și optimă soluție ar fi angajarea oficială a unei persoane, care s-ar putea deplasa în satul respectiv de două ori pe săptămână pentru a oferi indemnizațiile, ajutoarele și pensiile. În restul timpului să rămână poștașul, care se va ocupa doar cu distribuirea ziarelor și a facturilor.

În ceea ce-i privește pe locuitorii satului Drujba din aceeași comună, problema oficiului poștal de acolo a fost soluționată, a anunțat directoarea Centrului de Poștă Ungheni. După reîntoarcerea recentă din concediu a lucrătorului de la acel oficiul programul va reveni la normal, iar locuitorii vor putea veni în continuare pentru a perfecta abonamente la publicațiile periodice preferate, a achita facturile, precum și pentru alte servicii.

