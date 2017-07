Panică și pericol de explozie a gazului



În cursul zile de miercuri, 19 iulie, strada Mihai Eminescu din municipiul Ungheni a fost cuprinsă de panică. Un miros puternic de gaz s-a răspândit pretutindeni. Mai mult de 15 minute locatarii zonei respective au inhalat gazele provenite de la o țeavă spartă. Incidentul s-a petrecut la stația de lucru a ÎM „Apă-Canal”, în spatele bibliotecii „Dimitrie Cantemir”. Avaria s-a produs după ce un excavatorist, muncitor la această întreprindere, în timpul încărcării pământului depozitat a atins țeava cu pricina. Potrivit martorilor, nimeni nu știa de existența țevii respective. Cel mai probabil aceasta ar fi una veche, a cărei existență a fost uitată.

Colegii de muncă ai bărbatului spun că în timp ce lucrau au auzit zgomotul și au simțit un miros puternic. Ei au povestit că de fapt excavatoristul nici nu săpa, doar strângea grămada de pământ care a fost depozitată în locul respectiv. Incidentul s-a produs din cauza faptului că acea conductă era la suprafață, fiind acoperită cu cel mult 10 cm de pământ. După cum spun aceștia, acea țeavă ar fi aparținut vechiului traseu care, ulterior, a fost înlocuit și lichidat. Nicolae Baltag, inginer la întreprinderea municipală „Apă-Canal”, a refuzat să comenteze incidentul spunând că vina nu este a lor, dar a filialei SRL „Ungheni-Gaz”. ”Atunci când noi vom săpa un șanț, iar localnicii vor fi înecați de apă, mă voi considera vinovat, dar în cazul de față eu nu am nimic de declarat. Vina nu ne aparține”, ne-a spus dânsul.

”În acest caz cei de la „Ungheni- Gaz” urmează să ia măsurile de rigoare, să constate cât de afectată a fost țeava respectivă. Pentru a se afla cine este vinovat în cazul dat polițiștii au deschis o anchetă, s-au luat declarații de la ambele părți și urmează ca o comisie să analizeze circumstanțele în care s-a produs incidentul. Dacă ÎM „Apă-Canal” va fi găsită vinovată, aceasta riscă amendă precum și achitarea daunelor produse filialei SRL „Ungheni-Gaz” , a declarat Lilia Covaliov, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni.

