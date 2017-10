Parada costumelor eco, ediția I



Teatrul de vară „La căsuța cu povești” de la grădinița creșă nr. 9 „Steluța” din municipiul Ungheni a devenit în premieră pentru întreg raionul podium de defilare pentru 28 de copii de la 12 instituții preșcolare. Evenimentul a avut o tentă ecologică, fiindcă micile modele au purtat costume din materiale reciclabile. Ei au dorit, astfel, să dea un semnal de alarmă oamenilor să nu distrugă natura. Modul în care au ales să facă acest lucru este unul creativ și original. Alături de părinți și educatori ei au transformat deșeurile în minunate piese vestimentare. Din pahare din plastic, ziare, reviste și chiar hărți, cutii de carton, saci menajeri sau pungi de plastic, frunze au fost realizate costume deosebit de frumoase, reprezentând domnițe cochete și elegante, doi moldoveni extrem de originali, roboți și chiar o carte, un Don Quijote mai modern.

La „Parada costumelor din deșeuri” a fost prezentă și Iulia Pancu, șefa Direcției Educație, care a menționat că asemenea evenimente îi vor face pe copii mai responsabili și mai grijulii față de mediul înconjurător și le oferă oportunitatea de a-și dezvolta abilități de comunicare și prezentare pe scenă. Maria Filimon, specialistă principală în educație preșcolară la Direcția Educație, le-a spus participanților la paradă să ocrotească natura prin creativitate și speră că la anul evenimentul să fie într-un local și să participe mai mulți prichindei.

Participanții la paradă au primit diplome pentru cel mai original, creativ, cochet, colorat, elegant costum și pentru promovarea valorilor naționale.

